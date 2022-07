Medical personnel receives the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, during the vaccination campaign against coronavirus disease (COVID-19), at General University Hospital in Patrasm Greece on December 29, 2020. / Υγειονομικό προσωπικό λαμβάνει το εμβόλιο των εταιριών Pfizer-BioNTech κατά της COVID-19, κατά την πρώτη ημέρα εμβολιασμών για την ασθένεια του νέου κορωνοϊού (COVID-19) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, Πάτρών, 29 Δεκεμβρίου 2020.

Τη σημασία ανοσοποίησης του πληθυσμού το φθινόπωρο, καθώς θα υπάρξει συγχρωτισμός, επισήμανε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ερωτώμενη για το τέλος της πανδημίας, είπε ότι «τα κρούσματα ανέβηκαν, έχουν κατέβει λίγο πλέον και πιστεύουμε ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά την αποκλιμάκωση (…) Έχουμε αντιικά φάρμακα, φαίνεται ότι δουλεύουν, όσοι κάνουν νόσηση και έχουν προβλήματα πρέπει να τα συνταγογραφήσουν και να προφυλαχθούν. Πιστεύω ότι το καλοκαίρι μας θα βελτιωθεί». «Είναι σημαντικό στον συγχρωτισμό να γίνεται χρήση μάσκας, ειδικά όσοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, και όσοι ζουν με ανθρώπους που ανήκουν σε αυτές (…) Όλοι χρειαζόμαστε μια φυσιολογικότερη ζωή, γιατί δυόμιση χρόνια τώρα κανείς δεν ζει φυσιολογικά. Χρειάζεται μια προσοχή, αλλά όχι μέτρα με διοικητικά πρόστιμα» πρόσθεσε, ενώ υπογράμμισε: Πυρκαγιές στην Ελλάδα: Αυξημένες κατά 50% οι καμένες εκτάσεις [Πίνακες] «Έχουμε ήδη δει αποκλιμάκωση και σε τουριστικές περιοχές. Αν χρειαστεί οποιοδήποτε μέτρο θα μπει (…) Είναι σημαντικό ότι πλέον είμαστε ανοσοποιημένοι, οι περισσότεροι από εμάς. Θα είμαστε λιγότερο ευάλωτοι από εδώ και πέρα». Όπως σημείωσε, η ίωση αυτή μας έχει εκπλήξει πολλές φορές, με νέες μεταλλάξεις και ιώσεις, ότι είναι «πολύ σημαντικό να ανοσοποιηθούμε όλοι το φθινόπωρο» καθώς και ότι πρέπει να έχουμε πρόσφατη ανοσοποίηση για να είμαστε ασφαλείς. Τα επικαιροποιημένα εμβόλια Αναφερθείσα δε στη στρατηγική για τα επικαιροποιημένα εμβόλια που αναμένονται, τόνισε ότι δεδομένης της αύξησης των κρουσμάτων το χειμώνα, ετοιμάζονται δύο ειδών πολυδύναμα εμβόλια, από τις Pfizer και Moderna. «Πιθανότατα θα έρθει πρώτα αυτό με την αρχική παραλλαγή μαζί με την μετάλλαξη Όμικρον 1 και μετά αυτό με τις Όμικρον 4 και 5». Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι το «πιο πριν» διαθέσιμο εμβόλιο είναι το καλύτερο. «Αν με ρωτήσετε αν θα κάνω εμβόλιο το Σεπτέμβριο, η απάντηση είναι “ναι”, ενώ στο ποιο θα κάνετε, η απάντηση είναι “όποιο έχω στη διάθεσή μου”» είπε χαρακτηριστικά. «Τα πρώτα εμβόλια θα έρθουν Σεπτέμβριο – Οκτώβριο και τα επόμενα το Νοέμβριο. Προσωπικά δεν θα περιμένω το Νοέμβριο για το εμβόλιο των Όμικρον 4 και 5, θα κάνω το Σεπτέμβριο με ό,τι έχω στη διάθεσή μου (…) Γενικά δεν υπάρχει παρενέργεια από ένα παραπάνω εμβόλιο» τόνισε η κ. Γκάγκα. «Ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την πολεμική που εκφράζεται κατά του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, είναι η απώλεια παιδιών που δεν εμβολιάζονται. Πρέπει να αλλάξουμε αυτό το κλίμα (…) Ξεκινάει σύντομα και παιδικό εμβόλιο, ωστόσο οδηγίες δεν γνωρίζω ακόμα» ανέφερε ακόμη η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας. Σαρηγιάννης: Να κλείσουμε τις «τρύπες» στην ανοσία Από την πλευρά του, ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, υποστήριξε πως οι ιοί όπως ο κοροναϊός παίρνουν το χρόνο τους έως ότου «δαμαστούν». «Χρειάζεται συνολικά η παγκόσμια κοινότητα να χαράξουμε μια άλλη πορεία – στρατηγική, κάτι που εξάλλου επισημαίνουμε συνεχώς τόσο η ιατρική κοινότητα όσο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πρέπει να κλείσουμε τις “τρύπες” που υπάρχουν στην ανοσία, κυρίως σε ότι έχει να κάνει με τον εμβολιασμό στην Αφρική, για παράδειγμα. Αυτές δίνουν χώρο σε πολλές παραλλαγές» ανέφερε μεταξύ άλλων ο ίδιος, ενώ πρόσθεσε: «Έως τώρα κάθε περιοχή κοιτά το πρόβλημα τοπικά και όχι σφαιρικά ώστε να “κλείνουν οι τρύπες”. Τα μέσα υπάρχουν. Να καινοτομήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση. Το Fade Out του κοροναϊού θα επιτευχθεί όταν καταφέρουμε να κλείσουμε αυτές τις “τρύπες”» κατέληξε. Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share