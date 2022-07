Πάει για ακόμη ένα «μπαμ» η Γιουβέντους: Θέλει και Φιρμίνο

Η Γιουβέντους, μετά τους Πολ Πογκμπά και Άνχελ Ντι Μαρία, θέλει να κάνει μια ακόμη «ηχηρή» μεταγραφή και προσέγγισε τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του Ρομπέρτο Φιρμίνο.

Ο 30χρονος Βραζιλιάνος διεθνής επιθετικός έχει συμβόλαιο με τους «κόκκινους», που λήγει το καλοκαίρι του 2023, και δεν είναι στα πλάνα του Γιούργκεν Κλοπ για τη βασική ενδεκάδα.

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα του Τορίνο, «Tuttosport», η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι κατέθεσε επίσημη πρόταση 23 εκατ. ευρώ και περιμένει την απάντηση της αγγλικής ομάδας.

🚨 NEW: Juventus plan to come back in with another bid for Liverpool’s long-serving forward Roberto Firmino. This comes after the club ‘laughed off’ an original bid of €23million [£19.5million] for the Brazilian. #lfc [mirror] pic.twitter.com/gQwsqF7Eof

