Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Το νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων εξέλεξαν στις 18 Ιουλίου σε ψηφοφορία που διεξήχθη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, οι ποινικολόγοι της χώρας.

Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε πρόσφατα σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Ηλίας Αναγνωστόπουλος

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ηρειώτης

Γενικός Γραμματέας: Αριστομένης Τζαννετής

Ειδικός Γραμματέας: Ολγα Τσόλκα

Ταμίας: Παναγιώτης Κουρελέας

Μέλη: Ιωάννα Αναστασοπούλου, Βασίλειος Αρβανίτης, Αθανάσιος Ζαχαριάδης, Μαριαλένα Παπαχρήστου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχαιρεσίες της Ενωσης Ποινικολόγων τα αποτελέσματα ήταν:

Γιάννης Ηρειώτης 163 ψήφοι

Ηλίας Αναγνωστόπουλος 148

Αριστομένης Τζανετής 138

Βασίλης Αρβανίτης 128

Ολγα Τσόλκα 127

Παναγιώτης Κουρελέας 105

Ιωάννα Αναστασοπούλου 103

Αθανάσιος Ζαχαριάδης 66

Μαριαλένα Παπαχρήστου 66

Σταύρος Χούρσογλου 42

Σταύρος Τόγιας 36

Βιογραφικό προέδρου

Ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος, γεννήθηκε στον Πειραιά το 1956. Απολύθηκε από το Γυμνάσιο Αρρένων Χαλανδρίου το 1973 και αποφοίτησε από την Νομική Σχολή Αθηνών το 1978. Το 1983 αναγορεύθηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Goethe της Φρανκφούρτης (Γερμανία). Είναι αναπληρωτής καθηγητής στον Τομέα Ποινικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών (2009) και δικηγόρος Αθηνών από το 1981.

Το 1987 τιμήθηκε με το Βραβείο Κωνσταντίνου Τσιριμώκου της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων.

Από το 2013 είναι Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και από το 2006 έως το 2013 διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ποινικού Δικαίου του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE).

Βιβλία και άρθρα του σε όλο το φάσμα των ποινικών επιστημών έχουν δημοσιευθεί στην ελληνική, αγγλική και γερμανική γλώσσα.

