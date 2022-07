Διαβάστε στο «ΒΗΜΑgazino – Summer Issue»

Με τον τρόπο του Ρουμπέ

Ενα μουσείο στο κτίριο όπου στεγαζόταν κάποτε η δημοτική πισίνα στην πόλη του γαλλικού Βορρά επιθυμεί να ανατρέψει τα δεδομένα στον πολιτιστικό χάρτη.

Ενα μουσείο στις εγκαταστάσεις όπου κάποτε υπήρχε η δημοτική πισίνα της πόλης. Σε τέτοιου είδους παράδοξα είναι πρώτοι οι Γάλλοι αν αναλογιστεί κανείς ότι και το Ορσέ, το περίφημο μουσείο των Παρισίων, λειτουργεί μέσα σε έναν πρώην σιδηροδρομικό σταθμό. Το La Piscine – Musée d’art et d’industrie André Diligent de Roubaix στη βορειοδυτική Γαλλία, κοντά στη Λιλ και τα σύνορα με το Βέλγιο, δεν είναι βέβαια εξίσου γνωστό αν και είναι τουλάχιστον εφάμιλλα εντυπωσιακό και απρόσμενο, έτσι όπως αναπτύσσεται γύρω από την πισίνα όπου κάποτε αναζητούσε την ίαση ή τη χαλάρωση η εργατική τάξη της πόλης. Πλήρως ανανεωμένο από το 2018 με την αρχιτεκτονική σφραγίδα του Ζαν-Πολ Φιλιπόν φιλοξενεί μια συλλογή έργων από γλύπτες όπως ο Ογκίστ Ροντέν, ο Αριστίντ Μαγιόλ, ο Αλμπέρτο Τζιακομέτι και κεραμικά καλλιτεχνών όπως ο Πάμπλο Πικάσο, ο Μαρκ Σαγκάλ, ο Eντουάρ Πινιό, όπως και πλείστες πορσελάνες Σεβρών που κοσμούν τους χώρους όπου κάποτε βρίσκονταν τα αποδυτήρια στο art deco κτίριο της πισίνας που είχε χτιστεί τη δεκαετία του ’30.

Στο BHMAgazino-Summer Issue που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής», η Μαριλένα Αστραπέλλου μάς ξεναγεί σε αυτό το ιδιαίτερο μουσείο που, τουλάχιστον εκτός Γαλλίας, δεν είναι τόσο γνωστό όσο του αρμόζει και το οποίο χρησιμοποιείται ως όχημα για την τουριστική και οικονομική αναζωογόνηση της πρώην βιομηχανικής πόλης.

Λαμπερή περιπέτεια ο n board

Μετάξι, κρύσταλλα, φτερά και… party girls πρωταγωνιστούν σε ένα φαντασμαγορικό editorial μόδας.

Πολύτιμα υφάσματα, εκτυφλωτικά χρώματα, μαζί με τις all time classic αποχρώσεις του μαύρου και του λευκού, πανάκριβα κρύσταλλα και φτερά, περίτεχνα κεντήματα και τα κορίτσια του καλοκαιριού είναι έτοιμα να… κατακτήσουν τα πλήθη.

Στο BHMAgazino-Summer Issue που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής», o φωτογραφικός φακός του Δημήτρη Σκουλού αιχμαλωτίζει τις πιο λαμπερές στιγμές των γοητευτικών party girls με φόντο τα ελληνικά νερά. Μια θεαματική φωτογράφιση μετατρέπεται σε ένα απολαυστικό πολυσέλιδο editorial με προτάσεις γύρω από τα ωραιότερα outfits, κοσμήματα και αξεσουάρ της σεζόν για ολόχρυσες, αξέχαστες περιπέτειες on board, με έντονα καλοκαιρινή διάθεση και τις απαραίτητες glam rock πινελιές.

Τζιάκομο Καζανόβα: Ο αχαλίνωτος τυχοδιώκτης

Μια νέα, αξιόλογη βιογραφία του θρυλικού βενετού γόη αναδεικνύεται σε απολαυστικό ανάγνωσμα του εφετικού καλοκαιριού.

Γεννήθηκε στη Βενετία, σε μια μικρή συνοικία με «άνδρες κερατάδες και γυναίκες πόρνες», όπως έλεγε ένα περιγραφικό τρίστιχο της εποχής. Υπήρξε τυχοδιώκτης, λιμπερτίνος, γόης, απατεώνας, χαρτοπαίκτης, κατάσκοπος, συγγραφέας, μεταφραστής της «Ιλιάδας» και πρότυπο γυναικοκατακτητή ανά τους αιώνες.

Ψηλός και επιβλητικός, αν και όχι εντυπωσιακά όμορφος άνδρας, ο Τζιάκομο Καζανόβα (1725-1798) αποτελεί ένα από εκείνα τα κύρια ονόματα που προσωποποιούν σε τέτοιον βαθμό μία έννοια ώστε καταλήγουν ουσιαστικά. Εκτός από συνώνυμο της ακατάσχετης ερωτοτροπίας θα τον χαρακτήριζαν και άλλες λέξεις, όπως γράφει ο ομότιμος καθηγητής φιλολογίας του Χάρβαρντ Λίο Ντάμρος στην εξαίρετη πρόσφατη βιογραφία με τίτλο «Adventurer. The Life and Times of Giacomo Casanova» (εκδ. Yale University Press). Γιατί ο Καζανόβα ήταν συνδυασμός πορωμένου γκάνγκστερ και ανεξέλεγκτου ροκά πολύ πριν από την εμφάνισή τους τον 20ό αιώνα. Επιπλέον, όπως θα έκαναν κάποιοι από τους πιο διαβόητους επιγόνους του, φρόντισε να εξομολογηθεί τα πάντα στα απομνημονεύματά του. Η «Ιστορία της ζωής μου», γραμμένη στα γαλλικά, τη lingua franca της εποχής, κατέστησε το όνομά του διάσημο ήδη από τον 19ο αιώνα.

Στο ΒHMAgazino-Summer Issue που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής», ο Μάρκος Καρασαρίνης διαβάζει τη συναρπαστική βιογραφία ενός σχεδόν μυθιστορηματικού χαρακτήρα τη γραφίδα του οποίου εκτίμησαν μεταξύ πολλών άλλων ο Σταντάλ, ο Στέφαν Τσβάιχ, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Η λάμψη των θαλάσσιων σπορ

Οι νέους σταρ του σερφ και τα διάσημα ονόματα του Χόλιγουντ που προτιμούν να αθλούνται στο νερό.

Το καλοκαίρι είναι φυσικά συνυφασμένο με τα θαλάσσια extreme sports, το πιο γνωστό και αγαπημένο από τα οποία είναι το σερφ. Πιο δημοφιλής, και ίσως καλύτερος, σέρφερ αυτή τη στιγμή τον κόσμο είναι ο Βραζιλιάνoς Γκαμπριέλ Μεντίνα με 10,2 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram. Νέος και σέξι, έχει αναδειχθεί σε κάτι σαν εθνικό ήρωα στην πατρίδα του τη Βραζιλία. Δυστυχώς ανακοίνωσε πολύ πρόσφατα ότι εξαιτίας ενός τραυματισμού αποσύρεται προσωρινά από την ενεργό δράση, ενώ μόλις μερικούς μήνες πριν είχε δηλώσει ότι δεν θα συμμετείχε στο World Surf League του 2022 προκειμένου να επικεντρωθεί στην ψυχική του υγεία. O Βραζιλιάνος πάντως δεν άντεξε για πολύ μακριά από τα κύματα και επέστρεψε στον πρωταθλητισμό, ξεκινώντας να αγωνίζεται από το μέσον της εφετινής σεζόν.

Ο Μεντίνα δεν είναι φυσικά το μόνο νέο μεγάλο όνομα του σερφ. Στο BHMAgazino-Summer Issue που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής», ο Γιώργος Νάστος γράφει για τους υπόλοιπους νεαρούς άνδρες και τις ατρόμητες γυναίκες που δαμάζουν τα κύματα αλλά και για τους σταρ του Χόλιγουντ ή του μόντελινγκ που έχουν αδυναμία στις σανίδες, στο θαλάσσιο σκι και σε άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες.

Η εξαιρετική χρονιά της Μυκόνου Η ατμομηχανή της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας υποδέχεται για άλλο ένα καυτό καλοκαίρι την αφρόκρεμα του πλανήτη. Παρά τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις και τις σύνθετες προκλήσεις ενός καλοκαιριού με πολεμικές συγκρούσεις στην ευρωπαϊκή ήπειρο, επίμονη παρουσία της COVID-19 και πίεση στους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας, στη Μύκονο τίποτα δεν φαίνεται να μπορεί να ανακόψει την ξέφρενη ανάπτυξη. Πλήθη επισκεπτών καταφθάνουν καθημερινά από κάθε γωνιά του πλανήτη, κυρίως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και τις ΗΠΑ, είτε με αεροπλάνα και πλοία της γραμμής είτε με κρουαζιερόπλοια, ελικόπτερα, ιδιωτικά τζετ και σκάφη-μεγαθήρια. Και το επόμενο διάστημα αναμένεται ακόμη πιο έντονο!

Στο ΒΗΜΑgazino- Summer Issue που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής», η Ντιάνα Καρτσαγκούλη μάς ξεναγεί στα κορυφαία spots του νησιού, στα σημαντικότερα grand openings και στα πολυαναμενόμενα new entries, ενώ επανέρχεται και στα all time classics που του έχουν χαρίσει το υψηλό του status που απολαμβάνει διεθνώς στον τομέα της φιλοξενίας. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπουτίκ και γκαλερί που δικαιολογούν τη φήμη της Μυκόνου ως ίσως του πιο δημοφιλούς παγκόσμιου προορισμού αυτή τη στιγμή.

