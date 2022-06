«Ανανεώνει με Ολυμπιακό ο Ντόρσεϊ»

«Δένει» Τάιλερ Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός!

Όπως όλα δείχνουν, ο 26χρονος παίκτης θα παραμείνει κάτοικος Πειραιά. Οι δυο πλευρές βρίσκονταν σε συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας τους και όπως αναφέρουν στην Ιταλία, υπάρχει λευκός καπνός.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος του «Sportando», Αλεσάντρο Μάτζι, ο οποίος επικαλείται δικές του πηγές, ανέφερε στα social media πως ο Ντόρσεϊ ετοιμάζεται να πει το «ναι» στον Ολυμπιακό.

Ο 26χρονος άσος αποτελεί βασικό γρανάζι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, έχοντας πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής εξαιρετικές εμφανίσεις. Μετά από μια καλή διετία στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Ντόρσεϊ έπιασε Λιμάνι, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στις ερυθρόλευκες επιτυχίες. Τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα, όσο και στην Euroleague, ο διεθνής γκαρντ έκανε τη διαφορά, όντας από τα πρώτα… βιολιά των ερυθρολεύκων.

Εδώ και καιρό, η διοίκηση του Ολυμπιακού είχε καταθέσει πρόταση ανανέωσης στον Ντόρσεϊ, που φαινόταν διστακτικός λόγω και του… πειρασμού από το NBA. Σύμφωνα, όμως, με όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος και όπως φαίνεται, ο διεθνής γκαρντ φέρεται να άλλαξε στάση και είναι πλέον θετικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στον Πειραιά.

Το tweet του Ιταλού για τον Ντόρσεϊ

Tyler Dorsey is close to sign a contract extension with Olympiacos, Im told

— 𝔸𝕝𝕖𝕤𝕤𝕒𝕟𝕕𝕣𝕠 𝕄𝕒𝕘𝕘𝕚 (@AlessandroMagg4) June 15, 2022