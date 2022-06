Streets scenes during the first day of June that came with a small heat wave, in Athens, on June 1 2022 / Στιγμιότυπα απο την Αθήνα την πρώτη μέρα του Ιουνίου, εν μέσω μικρού καύσωνα, την πρώτη Ιουνίου, 2022

Με «μίνι» καύσωνα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν «κόκκινο» και συγκεκριμένα θα αγγίξουν μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός αύριο, Κυριακή, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), θα είναι γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτική πρόγνωση ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Υπόλοιπη Ελλάδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 37 βαθμούς Κελσίου. ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 37 βαθμούς Κελσίου. ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη νότια Κρήτη 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη. ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. ΕΥΒΟΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και στα νότια 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Εκεί που το γαλάζιο του Αιγαίου συναντά το γαλάζιο της σημαίας