Wildfire in the Southern Suberbs of Athens, Attica, Greece on June 4, 2022 / Κατάσβεση πυρκαγιάς στα Νότια Προάστια της Αθήνας, στις 4 Ιουνίου, 2022

Από το μεσημέρι του Σαββάτου καίει η φωτιά που ξεκίνησε από το Πουρνάρι στη Γλυφάδα το μεσημέρι του Σαββάτου, αλλά με σύμμαχο και τους ισχυρούς ανέμους εξαπλώθηκε γρήγορα στο Πανόραμα Βούλας και στη Βάρη. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο η φωτιά είναι σε ύφεση με βάση την εικόνα που υπάρχει στις 22:00 το βράδυ. Έτσι αποφασίστηκε να επιστρέψουν στις εστίες τους οι κάτοικοι από το Πανόραμα Βούλας και τους τρεις από τους τέσσερις οικισμούς που είχαν εκκενωθεί, ενώ σε ετοιμότητα παραμένουν οι κάτοικοι στο Χέρωμα. Εκεί το μέτωπο παραμένει ενεργό μετά από αναζωπύρωση που υπήρξε. «Ξέφυγαν» οι… άγνωστες κρατικές παρακολουθήσεις Στο Παιδικό Χωριό SOS επιστρέφουν και τα παιδιά της δομής και το προσωπικό αφού κρίνεται ότι πλέον δεν υπάρχει κίνδυνος. Ωστόσο, η Πυροσβεστική παραμένει σε όλη αυτή την περιοχή σε πλήρη επιφυλακή. Επιχειρούν 172 πυροσβέστες, 56 οχήματα και πέντε πεζοπόρα τμήματα, ενώ οι δυνάμεις θα ενισχυθούν τις επόμενες ώρες. Από την ΕΛ.ΑΣ. έχουν διατεθεί πάνω από 150 αστυνομικοί και 48 οχήματα για συνδρομή. Το in βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην περιοχή για να καλύψει τις εξελίξεις. Πολλοί ήταν οι κάτοικοι που δεν θέλησαν να φύγουν από την περιοχή, ενώ έδωσαν τη μάχη μαζί με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή απέναντι στις φλόγες. Πύρινη λαίλαπα έκαψε σπίτια και αυτοκίνητα

https://tv.in.gr/uploads/20220604/200957_b-2.mp4 https://tv.in.gr/uploads/20220604/191213_f20.mp4 https://tv.in.gr/uploads/20220604/195259_img_8967.mp4 Από πού ξεκίνησε η φωτιά Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, η φωτιά ξεκίνησε από υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στους πρόποδες του Υμηττού. Αυτό έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα με την ηλεκτροδότηση αφού διακοπές ρεύματος υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Ο ΔΕΔΔΗΕ σημειώνει πάντως πως, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η φωτιά στην Άνω Γλυφάδα, που έφτασε έως το Πανόραμα της Βούλας, ξεκίνησε από υποσταθμό. Ωστόσο, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο, αφού ξέσπασε η φωτιά, να έγινε ίσως έκρηξη ή να έπεσαν καλώδια, ενώ επιβεβαιώνει ότι επακολούθησαν διακοπές ρεύματος. Περισσότερα σε λίγο… Εκεί που το γαλάζιο του Αιγαίου συναντά το γαλάζιο της σημαίας Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share