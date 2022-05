Την πλήρη υποστήριξη στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, «να μιλήσει ανοιχτά και να υπερασπιστεί την Ελλάδα από τις τουρκικές επιθέσεις», εξέφρασε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Μάνφρεντ Βέμπερ.

Ειδικότερα, ο κ. Βέμπερ, σε ανάρτησή του στο Twitter, σημείωσε:

«Πλήρης υποστήριξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει ανοιχτά και να υπερασπιστεί την Ελλάδα απέναντι στις τουρκικές επιθέσεις.

Εάν ο Πρόεδρος Ερντογάν δεσμεύεται στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να σταματήσει να προκαλεί συμμάχους. Το ερώτημα είναι θέλει πραγματικά να είναι μέρος της ένωσης αξιών μας;».

Full support for @kmitsotakis to speak out and defend Greece against Turkish attacks. If President Erdogan is committed to NATO he should stop provoking fellow allies. The question is does he really want to be part of our union of values? https://t.co/s3WfXyi0DO

