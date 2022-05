Eurovision 2022: Εκτός τελικού η Κύπρος

Εκτός τελικού της Eurovision έμεινε τελικά η Κύπρος.

Μπορεί όταν είχε παρουσιαστεί το τραγούδι της Κύπρου, η Ανδρομάχη και το «Ela» να βρισκόταν αρκετά ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού, ωστόσο όσο φτάναμε στις μέρες διεξαγωγής της Eurovision έχανε όλο και περισσότερο έδαφος, με αποτέλεσμα σήμερα το απόγευμα τα στοιχήματα να τη δείχνουν εκτός τελικού.

Δυστυχώς οι στοιχηματικές εταιρείες έπεσαν μέσα και η Κύπρος δεν πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, εκεί όπου βρίσκεται ήδη η Ελλάδα.

Από την άλλη πλευρά, θέση στον τελικό εξασφάλισαν: Βέλγιο, Τσεχία, Αζερμπαϊτζάν, Πολωνία, Φινλανδία, Εσθονία, Αυστραλία, Σουηδία, Ρουμανία και Σερβία

Η εμφάνιση της Κύπρου στον ημιτελικό της Eurovision

Το φιλί μεταξύ ανδρών που καταχειροκροτήθηκε

Στην σκηνή του Pala Olimpico του Τορίνο της Ιταλίας για να διαγωνιστεί στον 66ο διαγωνισμό της Eurovision ανέβηκε ο Achille Lauro προκειμένου να εκπροσωπήσει το Σαν Μαρίνο με το τραγούδι «Stripper».

Με εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, ένα ολόσωμο δικτυωτό ένδυμα και γούνα από πάνω, ο Achille Lauro τραγούδησε το «Stripper» και το στάδιο ξεκίνησε να σείεται.

Ο τραγουδιστής μάλιστα, δεν δίστασε να ανταλλάξει και ένα φιλί με ένα από τα μέλη του συγκροτήματος πάνω στην σκηνή!

Ο τραγουδιστής της Φινλανδίας… γδύθηκε πάνω στη σκηνή

H Φινλανδία εκπροσωπείται στη φετινή Eurovision από τους The Rasmus και το τραγούδι Jezebel.

Οι The Rasmus είναι ίσως το πιο γνωστό διεθνώς συγκρότημα της Φινλανδίας, έχοντας πουλήσει πάνω από 5 εκατομμύρια άλμπουμ σε όλον τον κόσμο και περίπου 350.000 μόνο στη Φινλανδία.

Ένας από τους τραγουδιστές ξεκίνησε να τραγουδά κρατώντας ένα κιτρινο μπαλόνι. Φορούσε μαύρο δερμάτινο παντελόνι και κατακίτρινο μακρύ αδιάβροχο. Άφησε το μπαλόνι πριν το πρώτο ρεφραίν. Έπειτα, βρήκε τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος που ήταν ντυμένα στα κιτρινόμαυρα. Όλη η σκηνή ήταν επίσης κιτρινόμαυρη και κυριαρχούσαν τα μεγάλα μαύρα μπαλόνια και ένα λευκό.

Αμέσως μετά στην γέφυρα ο Lauri έβγαλε το αδιάβροχο και έμεινε γυμνός από τη μέση και πάνω.

Σέξι… κι όποιος αντέξει η εμφάνιση της Μάλτας

Η Emma Muscat με το άκρως μελωδικό της τραγούδι I am what I am ανέβηκε στη σκηνή της φετινής Eurovision για χάρη της Μάλτας και… εντυπωσίασε τους πάντες.

Η Emma Muscat, ξεκίνησε την εμφάνισή της καθισμένη σε ένα πιάνο. Φορούσε ένα ασημί φόρεμα, το οποίο ήταν απόλυτα σέξι!

Τα χρώματα στο φόντο ήταν θαλασσί, ενώ τα νερά τα είδαμε σε λευκό χρώμα. Μετά το δεύτερο ρεφρέν, σηκώθηκε από το πιάνο και τραγούδησε μόνη της ενώ οι χρωματισμοί άλλαζαν σε τόνους χρυσού.

Στη γέφυρα του τραγουδιού κινήθηκε προς την εμπρός δεύτερη σκηνή όπου συνάντησε δύο χορευτές και δύο χορεύτριες, ντυμένους στα λευκά και έτσι ολοκληρώθηκε η εμφάνισή της.