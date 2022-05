Αζοφστάλ: Κατάπαυση πυρός ανακοίνωσαν οι Ρώσοι

Η Ρωσία ανακοίνωσε απόψε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στο εργοστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, προκειμένου να επιτρέψει την φυγάδευση αμάχων, μετέδωσαν δυτικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

Ρώσοι αξιωματούχοι είπαν ότι θα ανοίξουν ασφαλείς διαδρόμους διέλευσης στις 5, 6 και 7 Μαΐου για να απομακρύνουν αμάχους που έχουν βρει καταφύγιο στο εργοστάσιο χάλυβα. Οι διάδρομοι θα λειτουργούν από τις 08:00 έως τις 18:00 ώρα Μόσχας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ρωσικές δυνάμεις θα σταματήσουν τις στρατιωτικές δραστηριότητες και θα αποσύρουν τις μονάδες τους σε ασφαλή απόσταση, ανέφερε ο στρατός σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

Video posted from a Russian-backed account shows Russian air strikes at the Azovstal steel plant in Mariupol, Ukraine, that is housing civilians, according to the city’s mayor. Watch CNN’s @ScottMcLean report here: https://t.co/E5T1jIPM6P

— CNN (@CNN) May 4, 2022