Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το μεσημέρι την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης έπειτα από πυρκαγιά σε εργοστάσιο, όπου 3 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και 9 τραυματίστηκαν.

Ερασιτεχνικό βίντεο κατέγραψε τις διαδοχικές εκρήξεις που σημειώνονταν στην περιοχή, προκαλώντας πυκνά σύννεφα, μαύρου καπνού.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι σε εργοστάσιο χρωμάτων σε βιομηχανική ζώνη στην περιοχή Τούζλα. Επί τόπου βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που κατάφεραν μέσα σε μία ώρα να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.

A large explosion occurred in a facility in Istanbul’s Orhanl Industrial Estate in the Tuzla neighborhood. The sounds of the explosion were heard throughout Istanbul.#Explosion #Turkey #accident pic.twitter.com/O9KDE0jl7J

Video credit to @abdurra29587359

— The Istanbul Chronicle (@theIstChronicle) April 29, 2022