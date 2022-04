Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν εκ νέου τα αεροπορικά πλήγματα και επιχειρούν επίθεση εναντίον του εργοστασίου χάλυβα της Μαριούπολης Αζοφστάλ, όπου βρίσκονται οι εναπομείνασες ουκρανικές δυνάμεις στην πόλη, είπε σήμερα ο Ουκρανός προεδρικός σύμβουλος Ολέξι Αρεστόβιτς.

«Ο εχθρός επιχειρεί να καταπνίξει την τελευταία αντίσταση των υπερασπιστών της Μαριούπολης στην περιοχή του Αζοφστάλ», είπε ο Αρεστόβιτς στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να εισβάλουν στο εργοστάσιο.

Russia has resumed offensive against Ukrainian forces in Mariupol’s Azovstal, Ukrainian official says

