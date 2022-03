Ρωσία: Στα 300$ το βαρέλι αν επιβληθεί εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 300 δολάρια το βαρέλι εάν οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύσουν τις εισαγωγές από τη Ρωσία, προειδοποίησε απόψε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της χώρας, Αλεξάντερ Νόβακ.

«Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η απόρριψη του ρωσικού πετρελαίου θα είχε σε καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια αγορά», ανέφερε ο Νόβακ σε βιντεοσκοπημένη ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Η αύξηση της τιμής θα ήταν απρόβλεπτη. Θα έφτανε τα 300 δολάρια το βαρέλι, αν όχι περισσότερα», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, που είναι αρμόδιος για θέματα ενέργειας.

Η Ρωσία «ξέρει» που να προωθήσει το πετρέλαιό της αν το απορρίψουν η Ευρώπη και οι ΗΠΑ, προειδοποίησε.

Η Ευρώπη, συνέχισε, ωθεί τη Ρωσία προς ένα εμπάργκο στις παραδόσεις φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Nord Stream 1, όμως «ακόμη δεν παίρνουμε αυτήν την απόφαση». Κανείς δεν θα ωφελείτο από ένα τέτοιο εμπάργκο, πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι θα χρειαζόταν πάνω από ένας χρόνος ώστε η Ευρώπη να αντικαταστήσει τις παραδόσεις ρωσικού φυσικού αερίου.

Όπως είναι φυσικό οι «προειδοποιήσεις» Νόβακ έχουν αρχίσει να γίνονται αντικείμενο σχολιασμού στα social media από δημοσιογράφους και πολιτικούς.

Breaking: Russian Deputy Prime Minister Novak warned that oil prices could climb to over $300 per barrel if the United States and European Union ban imports of Russian oil. Also warns EU pushing Russia to embargo gas deliveries via Nord Stream I, but no decision yet. (Reuters)

— Jonathan Landay (@JonathanLanday) March 7, 2022