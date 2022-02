Ολοένα και πιο κοντά στο κέντρο του Κιέβου στην Ουκρανία βρίσκονται οι ρωσικές δυνάμεις αφού υπάρχουν αναφορές από διεθνή ΜΜΕ και αυτόπτες μάρτυρες ότι πέφτουν πυροβολισμοί κοντά σε κυβερνητικά κτίρια.

Σύμφωνα με ανάρτηση του πολεμικού ανταποκριτή Νόλαν Πίτερσον στο Twitter, γίνεται ανταλλαγή πυροβολισμών σε κεντρικό σημείο της ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ αναφέρει πως τα ρωσικά στρατεύματα έχουν εισβάλει στην πόλη.

Gunfire in central Kyiv. Very tense moments. Russians are in the city.

— Nolan Peterson (@nolanwpeterson) February 25, 2022