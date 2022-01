Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και εννέα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πέντε αστυνομικοί, σε μια έκρηξη και φωτιά που προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίου στην πόλη της Νέας Υόρκης σήμερα Τρίτη, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Μπρονξ, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης, έκρηξη αερίου προκάλεσε τη φωτιά και την κατάρρευση κτιρίου.

Βίντεο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εφημερίδας New York Post έδειχνε φλόγες και σύννεφα καπνού έξω από το κτίριο καθώς αστυνομικοί καλούσαν τον κόσμο να απομακρυνθεί από το σημείο.

Ο δήμαρχος ‘Ερικ ‘Ανταμς αναμένεται να δώσει συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπρονξ όταν φωτιά ξέσπασε από μια ελαττωματική θερμάστρα και εξαπλώθηκε σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών χαμηλού εισοδήματος.

⚠🇺🇸#URGENT: Several injured following suspected gas explosion at apartment in New York City#Bronx l #NY

Specialized units have responded to reports of large explosions and a fire. At least seven are injured, including multiple police officers.

This is a developing incident. pic.twitter.com/LlRwBBUdn0

— Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) January 18, 2022