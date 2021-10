Για επιστροφή της Ελλάδας στη διαδικασία ομαλοποίησης της Λιβύης, αφήνοντας αιχμές κατά της Τουρκίας για παρεμπόδιση αυτής της εξέλιξης, έκανε λόγο ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά το τέλος της υπουργικής συνόδου «Libya Stabilization Initiative» στην πρωτεύουσα Τρίπολη.

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Δένδια έχει ως εξής:

«Η Ελλάδα σήμερα, παρά τις φιλότιμες, πρέπει να πω, προσπάθειες της Τουρκίας, επιστρέφει στη διαδικασία ομαλοποίησης στη Λιβύη. Η Ελλάδα επιστρέφει σε αυτήν τη διαδικασία για να βοηθήσει, χωρίς την παραμικρή υστεροβουλία. Να βοηθήσει να δημιουργηθεί μια κατάσταση, η οποία να βελτιώνει την καθημερινότητα του λιβυκού λαού, της λιβυκής κοινωνίας, την επιστροφή στην ομαλότητα.

»Γι’ αυτό υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο έχει απαραίτητες ενέργειες. Πρώτον, τη διενέργεια εκλογών, ελεύθερων εκλογών και, δεύτερον, την αποχώρηση των μισθοφόρων και των ξένων στρατευμάτων από τη Λιβύη. Υπάρχει μπροστά μας ένας μακρύς και δύσκολος δρόμος, αλλά σήμερα έγινε ένα βήμα».

Στο περιθώριο της συνόδου ο Νίκος Δένδιας είχε και ένα εγκάρδιο τετ α τετ με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σ. Σούκρι.

Εγκάρδια συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου στο περιθώριο της Διεθνούς Συνόδου “Libya Stabilization Initiative” – I had a cordial meeting on the sidelines of “Libya Stabilization Initiative” International Conference #LYSC2021 with #Egypt FM #Sameh_Shoukry. pic.twitter.com/vmfl4rNMM7

