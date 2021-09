Τριάντα εννέα εργαζόμενοι σε μεταλλείο στον ανατολικό Καναδά έχουν παγιδευτεί εκατοντάδες μέτρα από την επιφάνεια από το μεσημέρι της Κυριακής εξαιτίας του ότι αποκλείστηκε η πρόσβαση στη βασική έξοδο, ενημέρωσε χθες ο όμιλος Vale, στον οποίο ανήκει η εγκατάσταση.

Κανένας από τους εργαζόμενους δεν έχει τραυματιστεί και όλοι έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό, τόνισε ο βραζιλιάνικος όμιλος, προσθέτοντας πως ελπίζει πως θα μπορέσουν να βγουν από το μεταλλείο σύντομα.

«Σωστικό συνεργείο έφθασε στους εργαζόμενους και άρχισε να τους απομακρύνει προς την κατεύθυνση δευτερεύουσας εξόδου, μέσω συστήματος σκαλοπατιών», εξήγησε σε ανακοίνωσή του.

