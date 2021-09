Η προστασία που παρέχουν τα εμβόλια της Pfizer και Moderna κατά του κορωνοϊού, μπορεί να εξασθενήσει με το πέρασμα του χρόνου.

Αυτό ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες σε μια χρονικά συγκυρία που μόνο τυχαία δεν είναι καθώς η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ετοιμάζεται να αποφασίσει κατά πόσο θα εγκρίνει ένα ευρύτερο πρόγραμμα ενισχυτικών-αναμνηστικών δόσεων.

Η Pfizer, σύμφωνα με τους «Financial Times» και το πρακτορείο Reuters, παρουσίασε μια μελέτη του ιατρικού κέντρου Kaiser Permanente της Νότιας Καλιφόρνια, που δείχνει ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της τείνει να εξασθενήσει φυσικά όσο περνάει ο καιρός, «άσχετα με την παραλλαγή του κορωνοϊού» και όχι ως συνέπεια του στελέχους Δέλτα.

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, η ανοσιακή προστασία του εμβολίου μειώνεται έξι έως οκτώ μήνες μετά τη δεύτερη δόση. Η μείωση υπολογίστηκε σε περίπου 6% ανά δίμηνο μετά τη δεύτερη δόση, πέφτοντας έτσι από το 96,2% λίγο μετά τον εμβολιασμό, στο 83,7% τέσσερις μήνες μετά τη δεύτερη δόση. Η εταιρεία επικαλέστηκε επίσης στοιχεία άλλης ισραηλινής μελέτης, σύμφωνα με την οποία η τρίτη δόση αποκαθιστά την αποτελεσματικότητα του εμβολίου στο 95%.

Από την πλευρά της, η Moderna παρουσίασε στοιχεία μεγάλης κλινικής δοκιμής της, σύμφωνα με τα οποία η προστασία του εμβολίου της εξασθενεί διαχρονικά, πράγμα που υποστηρίζει τη χρησιμότητα μιας έξτρα ενισχυτικής δόσης. Η μελέτη βρήκε μεγαλύτερα ποσοστά λοιμώξεων κορωνοϊού μεταξύ όσων είχαν εμβολιαστεί πρώτοι πριν 13 μήνες, σε σύγκριση με όσους εμβολιάστηκαν πριν οκτώ μήνες.

