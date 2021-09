Ραγδαία εξάπλωση της παραλλαγής «Δέλτα». Πολλαπλασιασμός των κρουσμάτων σε ανήλικους, ιδίως μετά την επανέναρξη των σχολικών μαθημάτων δια ζώσης. Επιβράδυνση των ρυθμών εμβολιασμού των ενηλίκων. Φόβος για νέα, ακόμη πιο επικίνδυνα παραλλαγμένα στελέχη του κορωνοϊός.

Επί μέρους, συνδυαστικά ή και όλες μαζί, ανάλογα τη χώρα, οι παραπάνω παράμετροι οδηγούν ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις στην επέκταση του εθνικών προγραμμάτων εμβολιασμού κατά της Covid-19 και σε μικρότερες ηλικίες.

Ενδεικτικά, στην Αυστραλία (όπου έχει αρχίσει ο εμβολιασμός παιδιών 12 έως 15 ετών) πρόσφατη επιστημονική μελέτη προειδοποιεί ότι -βάσει νεότερων εκτιμήσεων, υπολογιστικών μοντέλων και του ισχύοντος «μικτού» εμβολιαστικού προγράμματος- η συλλογική ανοσία θα πρέπει να θεωρείται απίθανη, εάν δεν εμβολιαστούν και τα παιδιά από 5 ετών και άνω.

Προς το παρόν, στις περισσότερες χώρες που έχουν προχωρήσει στον εμβολιασμό ανηλίκων, οι δόσεις χορηγούνται σε παιδιά έως 12 ετών.

Γίνεται, ωστόσο, με διαφορετικές προσεγγίσεις και ταχύτητες, ακόμη και εντός των κόλπων της Ε.Ε., όπου ο δρόμος για τον εμβολιασμό παιδιών έως 12 ετών έχει ανοίξει από τον περασμένο Μάιο.

Αφότου, δηλαδή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ενέκρινε τη χρήση του εμβολίου της Pfizer στην ηλικιακή κατηγορία 12-15 ετών και, ένα μήνα αργότερα, του εμβολίου της Moderna για παιδιά και εφήβους 12-17 ετών.

Στις ΗΠΑ, όπου μέχρι στιγμής ισχύει το ίδιο κατώτατο ηλικιακό όριο, υπήρξε ήδη η πρώτη εντολή υποχρεωτικότητας στον εμβολιασμό κατά της Covid-19 στο Λος Άντζελες, για τους μαθητές από 12 ετών και άνω.

Percent of the population (including children) fully vaccinated as of 13th September across the US and the EU. Fully vaccinated means that a person received all necessary vaccination shots (in most cases it’s 2 vaccine doses). Herd immunity might be achievable at 70-80% 🇺🇸🇪🇺🗺 pic.twitter.com/KvE5ztZbxp — Maps US-EU (@Maps_US_EU) September 13, 2021

Ελάχιστες χώρες, εν τω μεταξύ, έχουν ήδη εγκρίνει τον εμβολιασμό μικρότερων παιδιών ή ακόμη και νηπίων.

Ευρώπη διαφορετικών «ταχυτήτων»

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την τελευταία προσθήκη στη λίστα των χωρών στη Γηραιά Ήπειρο που προχωρούν στον εμβολιασμό παιδιών 12-15 ετών.

Έτσι, από την επόμενη εβδομάδα τρία εκατομμύρια ανήλικοι αυτής της ηλικιακής κατηγορίας θα μπορούν να λάβουν το σκεύασμα της Pfizer, υπό την προσμονή των αρχών για απρόσκοπτη συνέχιση της νέας σχολικής χρονιάς στη Βρετανία.

Στη Δανία, αντίθετα, ο εμβολιασμός των παιδιών 12-15 ετών έχει αρχίσει από τον Ιούλιο. Πλέον, το 83,5% του πληθυσμού της άνω των 12 ετών είναι πλήρως εμβολιασμένο. Γεγονός, που την περασμένη εβδομάδα επέτρεψε την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας.

Με ταχείς ρυθμούς κινείται και η Γαλλία, που έδωσε το «πράσινο φως» για τον εμβολιασμό ανηλίκων άνω των 12 ετών από τα μέσα Ιουνίου.

Σήμερα, το 68% της ηλικιακής κατηγορίας 12-17 ετών έχει ήδη λάβει τουλάχιστον μια δόση εμβολίου. Το 56% είναι πλήρως εμβολιασμένο.

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου, εν τω μεταξύ, οι γαλλικές αρχές θα επεκτείνουν τη χρήση του υγειονομικού «πάσου» και στους κάτω των 18 ετών για πρόσβαση σε κλειστούς χώρους, με παρεχόμενη εναλλακτική την προσκόμιση αρνητικού τεστ για κοροναϊό.

Στη Γερμανία, σχεδόν δύο μήνες μετά την επιστημονική σύσταση για εμβολιασμό των παιδιών 12 έως 15 ετών με υποκείμενα νοσήματα, οι αρχές επέτειναν -εν μέσω εξάπλωσης της παραλλαγής «Δέλτα», τον Αύγουστο- το μέτρο για όλους τους ανήλικους αυτής της ηλικιακής κατηγορίας.

Πλέον, το 37,3% εξ αυτών έχει λάβει μια δόση εμβολίου και το 25,8% έχει πλήρως ανοσοποιηθεί.

Με χρονικό ορίζοντα αντίστοιχα την επιστροφή των μαθητών στα θρανία, η Ιταλία άρχισε τον εμβολιασμό των παιδιών 12-18 ετών από τα μέσα Αυγούστου, χωρίς ραντεβού.

Επί του παρόντος, το 62,43 % έχει λάβει μία δόση και το 44,95 % είναι πλήρως εμβολιασμένο.

Με μεγαλύτερες ταχύτητες κινείται η Ισπανία. Από τα περίπου 4 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 12-19 ετών, το 79,2% έχει ήδη λάβει την πρώτη δόση εμβολίου κατά της COVID-19. Το 58,4% έχει πια ανοσοποιηθεί.

Στην Ιρλανδία, η πλατφόρμα των ραντεβού για τον εμβολιασμό παιδιών 12-15 ετών άνοιξε στις αρχές Αυγούστου. Έκτοτε, το 90,2% του πληθυσμού άνω των 12 ετών έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. Στο 85% έχουν χορηγηθεί και οι δυο.

Περίπου τα 1,4 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων κατά του κορωνοϊού έχουν λάβει μέχρι σήμερα παιδιά 12-17 ετών στην Πολωνία.

Στη Σουηδία, οι εμβολιασμοί ανηλίκων 12-15 ετών προβλέπονται για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου ή σε οικογένειες με μέλη ευθαπών ομάδων.

Μοναδική προς προ παρόν εξαίρεση σε όλη στην Ευρώπη αποτελεί η Σλοβακία, μετά την έγκριση από τις 9 Σεπτεμβρίου του εμβολιασμού και μικρότερων παιδιών, ηλικίας 5-11 ετών, σε εθελοντική βάση.

Η χορήγηση των δόσεων γίνεται κατόπιν αιτήματος των γονέων και έγκρισης παιδίατρου.

Όσα παιδιά εμβολιάζονται, λαμβάνουν το ένα τρίτο της δόσης του εμβολίου των Pfizer/BioNTech.

Slovakia opens vaccination to all children age 5 and up https://t.co/rJBB4IdBaT — Irene Tosetti (@itosettiMD_MBA) September 8, 2021

«Γκάζι» στις ΗΠΑ

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ (όπως και του Καναδά) ενέκριναν από τις αρχές Μαΐου τη χορήγηση του εμβολίου της Pfizer σε παιδιά από 12 ετών και άνω.

Έκτοτε, παρά την «επέλαση» της παραλλαγής «Δέλτα», μόλις το 54,6% των Αμερικανών έχει πλήρως εμβολιαστεί. Περίπου το 63% έχει λάβει μια δόση.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, η αύξηση στα κρούσματα κοροναϊού στα παιδιά αγγίζει πλέον το 240% από τον Ιούλιο, μετά και την επανέναρξη των σχολικών μαθημάτων.

Τελευταία έκθεση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ αναφέρει ότι ο αριθμός των παιδιών που νοσηλεύονται με Covid-19 είναι έως και 3,7 φορές υψηλότερος στις αμερικανικές πολιτείες με τη χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη.

Στη δημόσια συζήτηση πλέον κυριαρχεί η επέκταση του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού και στα παιδιά ηλικίας 5-11 ετών, πιθανόν εντός του Νοεμβρίου.

Ανάλογα σχέδια γίνονται και στο Ισραήλ.

If the Pfizer vaccine is approved for children aged five to 11, as expected, Israel could find itself launching a new vaccination campaign for elementary school children as early as November https://t.co/uVic3bcPJA — Haaretz.com (@haaretzcom) September 14, 2021

Σύμφωνα, δε, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου ο φαρμακευτικός κολοσσός αναμένεται να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματ κλινικών δοκιμών του εμβολίου κατά της Covid-19 σε παιδιά 6 μηνών έως 5 ετών.

Εμβολιάζοντας τα νήπια

Στο μεσοδιάστημα, η Κούβα -που προ ημερών άρχισε την εκστρατεία ανοσοποίησης παιδιών ηλικίας 13 έως 17 ετών, με εγχώριας παρασκευής σκευάσματα- ανακοίνωσε επέκταση του προγράμματος εμβολιασμού κατά του κοροναϊού ακόμη και σε νήπια ηλικίας μόλις 2 ετών, από αυτή την εβδομάδα.

Πρόκειται για τη μοναδική χώρα έως τώρα που θα εμβολιάζει τόσο μικρά παιδιά.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της Κίνας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι προχωρούν στον εμβολιασμό παιδιών από 3 έως 17 ετών και άνω, εν προκειμένω με το κινεζικό σκεύασμα της Sinopharm κατά της Covid-19.

Με εντατικούς ρυθμούς άρχισε, δε, από τη Δευτέρα στη Χιλή ο εμβολιασμός παιδιών από 6 ετών και άνω με το κινεζικό σκεύασμα CoronaVac.

Το 87% των Χιλιανών είναι, εν τω μεταξύ, ήδη πλήρως ανοσοποιημένοι: μακρόν το υψηλότερο ποσοστό στη Λατινική Αμερική.