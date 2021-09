Γιουβέντους – «Κυρία» σε… κρίση

Τραγωδία… Κάπως έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί η έναρξη της σεζόν για τη Γιουβέντους του Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι.

Για ακόμη μία αγωνιστική η «Γηραιά Κυρία» δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, καθώς ηττήθηκε με 2-1 από τη Νάπολι, μένοντας έτσι για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς «τρίποντο».

«Όταν δεν κερδίζεις στο ποδόσφαιρο, τότε πρέπει να σκας και να συνεχίζεις τη σκληρή δουλειά» δήλωσε μετά το τέλος της μεγάλης αναμέτρησης με τη Νάπολι στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».

Και φαίνεται πως τα προβλήματα αυτήν τη στιγμή για τους Μπιανκονέρι είναι πολλά, καθώς πέρα από τα αποτελέσματα και η εικόνα που παρουσιάζουν είναι καταθλιπτική, με τα τρία γκολ ενεργητικό να… μιλούν από μόνα τους.

Juventus in Serie A this season: ◎ Drew 2-2 vs. Udinese

◎ Lost 0-1 vs. Empoli

◎ Lost 1-2 vs. Napoli A nightmare start. 😳 pic.twitter.com/5rXSm0Sfug — Squawka Football (@Squawka) September 11, 2021

Αυτή είναι μόλις η δεύτερη φορά που η Γιουβέντους ξεκινά το πρωτάθλημα τα τελευταία 52 χρόνια χωρίς να έχει καταφέρει να πάρει έστω και μία νίκη στο πρωτάθλημα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της, κάτι που αποδεικνύει πως η κατάσταση δεν είναι και τόσο καλή.

Παράλληλα, ακόμη ένα αξιοσημείωτο στατιστικό είναι πως σε 26 αναμετρήσεις απέναντι στη Γιουβέντους, ο Σπαλέτι έχει καταφέρει να φύγει από το γήπεδο νικητής μόλις δύο φορές. Και τις δύο απέναντι στον Αλέγκρι.

Spalletti’s record in the Serie A vs Juventus: Wins: 2

Draws: 5

Losses: 19 His only two victories were against Allegri. pic.twitter.com/sAXeZMqAOK — Khaled Al Nouss (@khaledalnouss1) September 12, 2021

0 – #Juventus have failed to win each of their first three Serie A seasonal matches only for the second time in their last 52 campaigns (also in 2015/16). Brake.#NapoliJuve #NapoliJuventus #SerieA pic.twitter.com/5fkdXmajVg — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 11, 2021

Το θέμα ωστόσο στο στρατόπεδο της Γιουβέντους φαίνεται πως ξεκινά από το… κεφάλι και τον Αντρέα Ανιέλι. Ο ιταλός επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που έχει μπει στο επίκεντρο των φιλάθλων της Γιουβέντους, καθώς φέρεται να είναι αυτός που ευθύνεται περισσότερο από όλους για την αγωνιστική κατρακύλα της ομάδας.

Ο λόγος; Αρκετοί. Η… εμμονή με την European Super League, οι σχεδόν… ανύπαρκτες μεταγραφές και το κερασάκι με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Όλα αυτά μαζεύτηκαν και έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τον πρόεδρο της Γιουβέντους, ο οποίος βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο.

Μάλιστα, αυτήν τη στιγμή ούτε καν το μέλλον δε μοιάζει να είναι λαμπρό. Ο Ρονάλντο ζήτησε να αποχωρήσει, ουσιαστικά λόγω του μέτριου ρόστερ που διαθέτει ο Αλέγκρι, ενώ εκτός από τα 101 γκολ, η «Γηραιά Κυρία» δε δείχνει να έχει μία μεγάλη προσωπικότητα από τη μέση και μπροστά, που να έχει την ικανότητα να βγει και να φωνάξει «παρών» στα δύσκολα, όπως έκανε και θα έκανε ο πορτογάλος σούπερ σταρ.

Ήδη η Γιουβέντους βρίσκεται στο -8 από την κορυφή και τη Νάπολι και στο -7 από την Ίντερ, που δείχνει ικανή για το back to back. Τη δεδομένη στιγμή, ο Ανιέλι δε φαίνεται πρόθυμος να βοηθήσει την ίδια του την ομάδα, κάνοντας μάλιστα συνεχώς επικοινωνιακά λάθη, με τα οποία μόνο κακό κάνει, την ώρα που οι αντίπαλοί του βγάζουν υγεία.

Μάλλον, οι φίλαθλοι της Γιουβέντους βιάστηκαν όταν χαρακτήρισαν τον Ρονάλντο με έμμεσο τρόπο αχρείαστο.

A Juventus fan holding a sign which says «Who needs Ronaldo?» after Ronaldo left the club. Juventus are currently 15th in Serie A with one point from three games. pic.twitter.com/v4qPmLUWLa — Footy Humour (@FootyHumour) September 12, 2021