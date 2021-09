Μάικλ Κόνσταντιν – Πέθανε ο «Έλληνας μπαμπάς» του My Big Fat Greek Wedding

Ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός Μάικλ Κόνσταντιν, βραβευμένος με βραβείο EMMY για τον ρόλο του ως διευθυντής στη γνωστή σειρά «Room 222», άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 94 ετών.

Ο θάνατος του ελληνικής καταγωγής ηθοποιού επιβεβαιώθηκε εχθές από τον γαμπρό του, Μάικλ Γκόρντον, ο οποίος είπε ότι «έφυγε» γαλήνια από φυσικά αίτια στις 31 Αυγούστου, στο σπίτι του στο Ρίντινγκ της Πενσιλβάνια, περιστοιχισμένος από την οικογένεια και τους φίλους του. Στο πλευρό του τις τελευταίες στιγμές βρίσκονταν τα αδέλφια του, Πατρίσια Γκόρντον και Κρις Ντομπς.

Πληροφορίες της Daily Mail, ο Κόνσταντιν αντιμετώπιζε εδώ και αρκετά χρόνια προβλήματα υγείας, χωρίς να προσδιορίζεται ποια ήταν αυτά.

Ο Κόνσταντιν γεννήθηκε στο Ρίντινγκ το 1927, γιος Ελλήνων μεταναστών, και ο πατέρας του ήταν εργάτης σε χαλυβουργείο. Το 1946 αποφοίτησε από το γυμνάσιο και στη συνέχεια μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, και έπειτα στην Καλιφόρνια, για να κυνηγήσει μια καριέρα στην υποκριτική. Όπου κι αν ζούσε όμως, φρόντιζε πάντα να κρατάει επαφή με τις ρίζες του και με την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Michael Constantine has passed away at the age of 94. What a life and career.

«Μέχρι την περασμένη εβδομάδα μπορούσε να τραγουδήσει και τις τέσσερις στροφές του ύμνου του Λυκείο του Ρίντινγκ από μνήμης» είπε ο γαμπρός του μετά τον θάνατό, εξηγώντας ότι ο ηθοποιός θεωρούσε πάντοτε τον εαυτό του γέννημα θρέμμα της πόλης και διόρθωσε όσους του έλεγαν ότι είναι Καλιφορνέζος.

Ο Κόνσταντιν ξεκίνησε την καριέρα του στην υποκριτική από τις θεατρικές σκηνές της Νέας Υόρκης, παίζοντας αρχικά μικρούς ρόλους εντός και εκτός Μπρόντγουεϊ. Το 1959 εμφανίστηκε στην πρώτη του ταινία με τίτλο The Last Mile και πρωταγωνιστή του Μίκι Ρούνεϊ. Έπαιξε επίσης έναν μικρό αλλά αξιομνημόνευτο ρόλο στο The Hustler με τον Πολ Νιούμαν και την Τζάκι Γκλίσον, υποδυόμενος τον «Μπιγκ Τζον».

Τη δεκαετία του ’60 εμφανίστηκε ως γκεστ σταρ σε πολλές τηλεοπτικές δουλειές, πριν από την πρώτη του σημαντική επιτυχία το 1969, όταν έπαιξε τον ρόλο του «Διευθυντή Σίμουρ Κάουφμαν» στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Room 222. Ήταν το πρώτο πρότζεκτ του τηλεοπτικού θρύλου Λ. Μπρουκς και η πλοκή του αφορούσε έναν μαύρο δάσκαλο που προσπαθούσε να διδάξει τους μαθητές του να έχουν ανοιχτό μυαλό.

Ο «Γκας Πορτοκάλος», ο χαρακτήρας που υποδύθηκε ο Κόνσταντιν στο φιλμ της Νία Βαρντάλος, ήταν από τους πιο αγαπημένους και οι σκηνές όπου εμφανιζόταν ξεκαρδιστικές. Η τάση του να «ψεκάζει» τους αγαπημένους του με το καθαριστικό Windex (που πίστευε ότι θεράπευε τα πάντα) και η επιμονή του να «βρίσκει» ελληνική προέλευση σε όλες τις αγγλικές λέξεις προκαλούν αβίαστα το γέλιο και είναι αναμφίβολα από τις πιο χαρακτηριστικές και αλησμόνητες του φιλμ.

Ο Κόνσταντιν επέστρεψε ως «Γκας» στην τηλεοπτική σειρά του 2003 που αποτελούσε spin off του «Γάμου αλά Ελληνικά» (η οποία δεν είχε μεγάλη διάρκεια) όμως τα επόμενα χρόνια οι κινηματογραφικές του εμφανίσεις αραίωσαν σημαντικά. Ο τελευταίος του ρόλος επί της μεγάλης οθονης ήταν το σίκουελ του MBFGW, το 2016.

my big fat greek wedding was a big part of my upbringing (even though i’m italian lol). the film brought me joy, happiness, and lots of laughter. the actor michael constantine, who played gus, passed away today. he had a lot of iconic lines, but i particularly love this scene 💙 pic.twitter.com/aCylioo87c

— isabel 🌈 (@evanxbrie) September 9, 2021