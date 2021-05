Τα διαθέσιμα στοιχεία για τη διάρκεια της ανοσίας που προσφέρουν τα εμβόλια Covid-19 δεν δείχνουν να υπάρχει ανάγκη για τρίτη, ενισχυτική δόση, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

O EMA βρίσκεται πάντως σε επαφή με τις παρασκευάστριες εταιρείες προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι τρίτη δόση δεν απαιτείται. Για την τελική απόφαση θα χρειαστούν «επιπλέον ενδείξεις», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

EMA is in touch with #COVID19vaccine developers to discuss variant strains and how to approach a possible booster dose. Preliminary data on the duration of immunity doesn’t show the need for a third dose currently, but more evidence is needed. #EMAPresser

— EU Medicines Agency (@EMA_News) May 28, 2021