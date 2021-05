Ολυμπιακός: Όλοι εντός αποστολής για ΠΑΟΚ και φιέστα

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.

Ο Πέδρο Μαρτίνς αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα και προσοχή τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, και γι’ αυτόν το λόγο η προπόνηση που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Ρέντη ήταν πολύ σκληρή.

Αμέσως μετά ο τεχνικός των Πειραιωτών ανακοίνωσε την αποστολή, η οποία, όπως αναμενόταν, αποτελείται από όλους τους ποδοσφαιριστές.

Ακόμη και εκείνους που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, όπως τον πρόσφατα εγχειρισμένο Ουσεϊνού Μπα.

Αναλυτικά: Σα, Κρίστινσον, Τζολάκης, Καραργύρης, Λαλά, Ντρέγκερ, Ανδρούτσος, Σεμέδο, Παπασταθόπουλος, Μπα, Καλογερόπουλος, Παπαδόπουλος, Νικόλης, Ρέαμπτσιουκ, Χολέμπας, Σουρλής, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Τιάγκο Σίλβα, Μπρούμα, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Βρουσάι, Φορτούνης, Βαλμπουενά, Κάιπερς, Χασάν, Ελ Αραμπί.

Φυσικά, αυτή η επιλογή του Μαρτίνς δεν έγινε τυχαία, αλλά έχει να κάνει με τη γιορτή που θα ακολουθήσει μετά την αναμέτρηση με το Δικέφαλο του Βορρά.

Συγκεκριμένα, στον Ολυμπιακό έχουν επικεντρωθεί στην οργάνωση της φιέστας.

Σήμερα, μάλιστα, θα λάβει χώρα η πρόβα τζενεράλε του υπερθεάματος που ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την κατάκτηση του 46ου τίτλου.

Και όπως επισημαίνουν οι άνθρωποι της ομάδας του Μεγάλου Λιμανιού, θα πρόκειται για φιέστα πολύ πιο λαμπρή και πλούσια από την περσινή.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον ΠΑΟΚ. / The squad players selected ahead of the match against PAOK. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Football #FootballGame​ #SquadList pic.twitter.com/z82hBNMjaz

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) May 11, 2021