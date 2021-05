Medical staff collects swab samples from passengers to test for the COVID-19 coronavirus at the port of Piraeus, in Athens, on August 16, 2020 / Δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον Covid-19 σε ταξιδιώτες στο λιμάνι του Πειραιά, στίς 16 Αυγούστου, 2020

Με ταχύτατους ρυθμούς, προχωρά ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την επιστροφή στην κανονικότητα και την άρση του lockdown. Το συνολικό χρονοδιάγραμμα για το άνοιγμα των δραστηριοτήτων που παραμένουν κλειστές και την άρση περιορισμών αναμένεται να ξεδιπλωθεί εντός της εβδομάδας καθώς πλησιάζει η κομβική ημερομηνία του ανοίγματος του τουρισμού. Οι στατιστικές πίσω από το τείχος ανοσίας – Η απειλή της νέας παραλλαγής και η σημασία της 2ης δόσης Η αρχή αναμένεται να γίνει με την απελευθέρωση των υπερτοπικών μετακινήσεων, τη διεύρυνση του ωραρίου στην εστίαση και κατά συνέπεια στην κυκλοφορία, ανώ αλλαγές αναμένονται και στο «μέτωπο» των SMS. Οι πρώτες ανακοινώσες αναμένονται την Τετάρτη και σύμφωνα με πληροφορίες η απελευθέρωση των υπερτοπικών μετακινήσεων θα γίνει από από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής, μια μέρα νωρίτερα από το αναμενόμενο. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να εξειδικευτεί πώς αυτό θα γίνει με όρους ασφάλειας και προστασίας, καθώς ο ιός παραμένει ενεργός σε υψηλά επίπεδα στην κοινότητα. Σε δεύτερο χρόνο, στα τέλη της εβδομάδας, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τον τουρισμό. Οι ανακοινώσεις για το άνοιγμα του τουρισμού θα γίνουν πιθανοτατα την Πέμπτη από τον αρμόδιο υπουργό, Χάρη Θεοχάρη και θα καλύπτουν όλες τις πύλες εισόδου της χώρας, αεροδρόμια, λιμάνια και χερσαία σύνορα. Υπερτοπικές μετακινήσεις Στην περίπτωση μετακίνησης από νομό σε νομό στην ενδοχώρα, εξετάζεται να αποτελεί σύσταση και όχι υποχρέωση η διενέργεια PCR ή self test πριν το ταξίδι, ενώ θα μπορεί να γίνεται και χρήση των βεβαιώσεων εμβολιασμού. Στην περίπτωση των νησιών, οι απαιτήσεις αυξάνονται καθώς το self test και το PCR 72 ώρες πριν το ταξίδι γίνονται υποχρεωτικά, ενώ οι εμβολιασμένοι πολίτες θα έχουν πράσινο χρησιμοποιώντας το πιστοποιητικό τους. Η υποχρέωση θα αφορά τόσο τα ακτοπλοϊκά όσο και τα αεροπορικά ταξίδια. Όπως επισημαίνεται και για τις δύο περιπτώσεις η επίδειξη της βεβαίωσης πλήρους εμβολιασμού θα δίνει το «πράσινο φως» χωρίς άλλο έγγραφο. Κρίσιμο πάντως είναι το ερώτημα, που έχει να κάνει με την επάρκεια των self test, καθώς μέχρι στιγμής ο σχεδιασμός προσκρούει στην, μέχρι τώρα, αδυναμία της πολιτείας να προσφέρει τα απαιτούμενα αυτοδιαγνωστικά τεστ σε όλες τις κατηγορίες πολιτών, ταυτόχρονα. Αν τελικώς αποφασιστεί ότι θα είναι υποχρεωτική η χρήση τους πριν από τα ταξίδια, τότε θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει και απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτά. Διεύρυνση ωραρίου κυκλοφορίας και τέλος στα SMS Αντίο στα SMS μετακίνησης στο 13033 αναμένεται να πούμε, στο τέλος της εβδομάδας, ενώ ανάσες θα πάρει και το λιανεμπόριο με κατάργηση του SMS στο 13032. Έτσι, παρελθόν θα αποτελεί το click inside και το click away και οι καταναλωτές θα προσέρχονται ελεύθερα στα καταστήματα. Παράλληλα θα ανακοινωθεί η διεύρυνση του ωραρίου στην εστίαση μέχρι τα μεσάνυχτα ή και αργότερα -με ορίζοντα να απελευθερωθεί εντελώς κατά τις προσεχείς μέρες εφόσον τα δεδομένα της πανδημίας το επιτρέψουν. Πώς θα εισέρχονται οι τουρίστες Σε ότι αφορά την έλευση των ξένων τουριστών, όπως μεταδίδεται, αυτοί θα εισέρχονται στην Ελλάδα είτε με μοριακό τεστ 72 ωρών είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού. Οι τουρίστες θα πρέπει να έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου και να έχουν περάσει 14 ημέρες από την χορήγηση της δεύτερης δόσης. Το αρνητικό τεστ ή το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα μπορεί να αναρτάται σε ψηφιακή πλατφόρμα προκειμένου οι αρχές να ελέγχουν ποιοι θα πρέπει να υποβληθούν σε rapid test. Ανακάλυψαν γενετικές ομοιότητες μεταξύ των σημερινών Ελλήνων με όσους ζούσαν το 2.000 π.Χ. Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από