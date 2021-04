Μια ημέρα πριν την έναρξη της πενταμερούς στη Γενεύη για το Κυπριακό, καθώς και στον απόηχο του «ραπίσματος» από τις ΗΠΑ με την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, η Άγκυρα προχωρά σε μια σπασμωδική κίνηση στην καρδιά του Αιγαίου.

Με σημερινή Navtex, ο σταθμός της Σμύρνης προειδοποιεί για άσκηση έρευνας και διάσωσης στις 20,25 και 26 Μαΐου δεσμεύοντας -χωρίς να έχει τη σχετική δικαιοδοσία- δυο περιοχές μεταξύ Λέσβου, Χίου και Σκύρου.

Σύμφωνα με το MEGA, στην περιοχή αυτή οι Τούρκοι έχουν να εμφανιστούν με ανάλογη άσκηση πάνω από 6 μήνες, με την κίνηση αυτή να είναι -ίσως- ενδεικτική των προθέσεών τους το επόμενο διάστημα.

Μάλιστα, αρκετοί αναλυτές «προβλέπουν» θερμό καλοκαίρι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ιδιαίτερα μετά την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Άγκυρα όπου αναφέρθηκε στις παραβιάσεις από μέρους της Τουρκίας, με την τελευταία να αναζητεί κάποιου είδους «ρεβάνς».

Η Navtex

TURNHOS N/W : 0341/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 26-04-2021 11:34)TURNHOS N/W : 0341/21

AEGEAN SEA

1. SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISES, ON 20,25 AND 26 MAY 21 FROM 0300Z TO 1500Z IN AREAS BOUNDED BY:

AREA-1

39 04.00 N – 025 43.00 E

38 44.00 N – 025 43.00 E

38 44.00 N – 024 55.00 E

38 53.00 N – 024 55.00 E

39 04.00 N – 025 21.00 E

AREA-2

38 55.00 N – 026 00.00 E

38 51.00 N – 026 20.00 E

38 43.00 N – 026 12.00 E

38 44.00 N – 025 53.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 261600Z MAY 21.

Σενάρια για «θερμό» καλοκαίρι

Σημαντικό ρόλο στην εξίσωση, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και ισχυρών παικτών, έχει η Λιβύη.

Στους στόχους της Αγκυρας είναι η διατήρηση επιρροής στη Λιβύη, αλλά και η παγίωση του τουρκολιβυκού μνημονίου. ΕΕ και διεθνής κοινότητα έχουν ξεκαθαρίσει ότι θέλουν αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων – και της Τουρκίας – από τη Λιβύη και διενέργεια εκλογών, κάτι που τόνισε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ στη μεταβατική κυβέρνηση Ντμπεϊμπά κατά την επίσκεψή του στην Τρίπολη. Ωστόσο, τα συμφέροντα της ΕΕ δεν είναι ενιαία, με δυνάμεις που ήταν εξαιρετικά ισχυρές στη Λιβύη στο παρελθόν, να θέλουν να επιστρέψουν, διεκδικώντας τον δικό της χώρο.

Οπως τονίζουν ανώτατες διπλωματικές πηγές στα «ΝΕΑ», η κατάσταση στη Λιβύη είναι και θα παραμείνει εξαιρετικά ρευστή μέχρι την εκλογική αναμέτρηση και την ανάδειξη της νέας κυβέρνησης, ανάλογα με τις δυνάμεις που θα επικρατήσουν.

Σημειώνουν δε την έλλειψη δικαιοδοσίας της κυβέρνησης Ντμπεϊμπά για υπογραφή – ή ακύρωση – συμφωνιών που δεσμεύουν τη χώρα, όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο.