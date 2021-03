Νέα τουρκική Navtex για 27 και 28 Μαρτίου – Ποια περιοχή δεσμεύει

Άσκηση με πραγματικά πυρά εξήγγειλε η Τουρκία για 27 και 28 Μαρτίου δεσμεύοντας με παράτυπη NAVTEX όλη την περιοχή μεταξύ Χίου, Ικαρίας και Σάμου.

Οι συντεταγμένες της Navtex:

TURNHOS N/W : 0230/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 23-03-2021 11:22)

TURNHOS N/W : 0230/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, ON 27 MAR 21 AND 28 MAR 21 FROM 0800Z TO 1200Z IN AREA BOUNDED BY;

37 45.43 N – 025 57.97 E

37 55.93 N – 026 37.63 E

38 06.93 N – 026 25.97 E

37 59.93 N – 025 57.97 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 281300Z MAR 21

Η τελευταία αυτή Navtex εκδόθηκε λίγες ώρες μετά την αντι-Navtex της Άγκυρας σε ελληνική αναγγελία για πραγματοποίηση ασκήσεων με πυρά για 4 ώρες την Τρίτη, 23 Μαρτίου, σε περιοχή που εκτείνεται νοτιοδυτικά του συμπλέγματος της Μεγίστης.

Ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε με τη σειρά του αντι-Navtex στην οποία ισχυρίζεται ότι η τουρκική πλευρά έχει την αρμοδιότητα έκδοσης Navtex στην συγκεκριμένη περιοχή, ενώ επίσης καταγγέλλει την ελληνική πλευρά ότι παραβιάζει το καθεστώς «αποστρατιωτικοποίησης» του Καστελορίζου και επικαλούνται την Συνθήκη του Παρισιού του 1947.

Η Ελληνική Navtex εκδόθηκε στις 21 Μαρτίου από το σταθμό Ηρακλείου της Κρήτης προκειμένου να πραγματοποιηθούν αύριο Τρίτη 23 Μαρτίου από τις 6 μέχρι τις 10 το πρωί ασκήσεις με πραγματικά πυρά σε οριοθετημένη περιοχή.