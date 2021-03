Τα στοιχεία για το ΑΕΠ της Ελλάδας, που δημοσίευσε νωρίτερα σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Twitter.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφηκε ύφεση 8,2% του ΑΕΠ – επίδοση καλύτερη από τις εκτιμήσεις που είχαν περιληφθεί στον προϋπολογισμό και έκαναν λόγο για διψήφιο ποσοστό.

Σε tweet του στα αγγλικά, ο πρωθυπουργός έγραψε:

«Παρά τη μεγάλη εξάρτηση στον τουρισμό, τα στοιχεία για το ΑΕΠ που δημοσιεύτηκαν σήμερα δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία ήταν πιο ανθεκτική το 2020 από ό,τι περίμεναν πολλοί. Μαζί με τον τρόπο που διαχειριστήκαμε την κρίση του κορωνοϊού, διαλύουμε τα στερεότυπα. Η Ελλάδα είναι σε καλό δρόμο για την επιτυχία και θα επιτύχει».

Despite a heavy reliance on tourism, GDP divs published today show that the Greek economy was more resilient than many expected in 2020. Alongside our handling of the COVID-19 crisis, we are shattering stereotypes. #Greece is well-placed for success and will succeed.

