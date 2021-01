Λευκορωσία : Αυτοπυρπολήθηκε έξω από την έδρα της κυβέρνησης

Ένας 35χρονος στη Λευκορωσία αυτοπυρπολήθηκε σήμερα έξω από τα κεντρικά γραφεία της κυβέρνησης στο Μινσκ και τώρα νοσηλεύεται καθώς περαστικοί και αστυνομικοί κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες με πυροσβεστήρα, ανακοίνωσε η λευκορωσική αστυνομία.

«Ο άνθρωπος που τραυματίστηκε στην πλατεία Ανεξαρτησίας έχει χάσει τις αισθήσεις του. Φέρει εγκαύματα σε μεγαλύτερο μέρος από το 50% του σώματός του, σύμφωνα με προκαταρκτική εξέταση των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών», ανακοίνωσε παράλληλα το υπουργείο Υγείας της Λευκορωσίας.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Όλγκα Τσεμοντάνοβα δήλωσε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Belta ότι αστυνομικοί βρίσκονται στην περιοχή «για να εξακριβώσουν τις συνθήκες του περιστατικού».

Σε εικόνες από βίντεο, που προβλήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ένας άνδρας να έχει τυλιχθεί στις φλόγες σε μια ως επί το πλείστον άδεια πλατεία στο κέντρο του Μινσκ κοντά σε άγαλμα του Λένιν. Κάποιοι άνθρωποι φαίνονται να τρέχουν προς το μέρος του για να προσπαθήσουν να σβήσουν τις φλόγες.

