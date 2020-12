Υεμένη : Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Άντεν

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός νεκρών και τραυματιών στην Υεμένη μετά τις ισχυρές εκρήξεις και τους πυροβολισμούς στο αεροδρόμιο του Αντέν, κατά την άφιξη της νέας προσωρινής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από την επίθεση.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο εκρήξεις που συνέβησαν όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε και οι αξιωματούχοι ξεκινούσαν να αποβιβάζονται. Τα μέλη της κυβέρνησης, περιλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μαΐν Αμπντουλμαλίκ, καθώς και ο Σαουδάραβας πρεσβευτής στην Υεμένη, Μοχάμεντ Σαΐντ αλ-Τζαμπέρ, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο προεδρικό μέγαρο της πόλης, ανέφεραν οι αυτόπτες μάρτυρες και τα σαουδαραβικά μέσα ενημέρωσης.

«Είμαστε καλά» τόνισε σε tweet του ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Υεμένης, Αχμέντ μπιν Μουμπάρακ.

Πηγή στις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας δήλωσε στο Reuters πως τρία βλήματα όλμου έπεσαν στην αίθουσα του αεροδρομίου.

At least 16 people were killed and 60 were wounded when a large explosion struck the airport in Aden, shortly after a plane carrying the newly formed Cabinet landed there. https://t.co/Va6jDR0hIT pic.twitter.com/TnZd2mUjNZ

— ABC News (@ABC) December 30, 2020