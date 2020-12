Τwitter : Aυτά είναι τα κορυφαία «τιτιβίσματα» του 2020

Ο κορωνοϊός και το κίνημα Black Lives Matter ήταν τα θέματα που σχολιάστηκαν περισσότερο στο Twitter παγκοσμίως το 2020, ενώ στη Γαλλία το βίντεο που δείχνει τον ξυλοδαρμό ενός μαύρου παραγωγού από αστυνομικούς, ήταν το tweet που αναπαράχθηκε περισσότερο, σύμφωνα με επίσημη κατάταξη του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

To hashtag #Covid19 και οι παραλλαγές του «χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 400 εκατομμύρια φορές σε ολόκληρο τον κόσμο», με αποτέλεσμα η πανδημία να αναδειχθεί, «χωρίς να προκαλεί έκπληξη», στο πιο σημαντικό γεγονός της χρονιάς, επισημαίνει το Twitter σε σχετικό δελτίου τύπου.

Το δεύτερο hashtag που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο, στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως ήταν το #BlackLivesmatter, από το αμερικανικό κίνημα που κατήγγειλε την αστυνομική βία εναντίον των αφροαμερικανών, και στη Γαλλία όπου καταμετρήθηκε σε 1,5 εκατομμύρια tweet.

Take a look at the first commercial ad of our Dear White People campaign, currently running in suburbs across the nation. Black Lives Matter has been misconstrued as divisive. It’s time we reclaim our narrative. #blm #dearwhitepeople #gotv pic.twitter.com/487zsgIDrE

Από τον περασμένο Ιούνιο, το κίνημα ξεκίνησε τις κινητοποιήσεις του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ κατόπιν παγκοσμίως, μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, του 46χρονου αφροαμερικανού, που πέθανε από ασφυξία πέφτοντας θύμα αστυνομικής βίας.

Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης υπογραμμίζει τη μεγάλη κινητοποίηση, χωρίς να δίνει συγκεκριμένους αριθμούς, γύρω από τη λέξη-κλειδί #UighursLivesMatter, με τους χρήστες να την αναπαράγουν για να εκφράσουν τη στήριξή τους στους Ουιγούρους στην Κίνα.

While we’re all focused on BLM, the Uyghur muslims in China are still being oppressed, abused, forced to eat pork and drink alcohol, forced to do everything that is not allowed in Islam. history repeats itself (1939-1945/nazi’s). #UyghurLivesMatter pic.twitter.com/uWU3ms2Dmo

