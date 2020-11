NBA : Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Αντετοκούνμπο βρίσκεται μια ανάσα από τους Χιτ

Μπορεί οι Μιλγουόκι Μπακς να συνεχίζουν την προσπάθεια ενίσχυσης του ρόστερ τους με έναν πλέι μέικερ υψηλού επιπέδου που θα πλαισιώσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ωστόσο σύμφωνα με δημοσιεύματα οι Μαϊάμι Χιτ βρίσκονται μια ανάσα από την απόκτηση του έλληνα σταρ.

Το μέλλον του Γιάννη βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στο χώρο του NBA, την ώρα που ο ίδιος βρίσκεται στην Ελλάδα και απολαμβάνει τις διακοπές του πριν πάρει τις τελικές του αποφάσεις.

Οι Ουόριορς φέρονται να έχουν ετοιμάσει δυνατό πακέτο για να πείσουν τον Γιάννη, όμως, όπως αναφέρει η Άσλεϊ Νικόλ, ο Έλληνας θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τους Χιτ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Μπακς δεν επιθυμούν να χάσουν τον Γιάννη χωρίς κάποιο αντάλλαγμα το 2021 και είναι ανοιχτοί σε προτάσεις των ομάδων.

adding to this, Giannis splits his offseason between Greece and Miami. per sources, he’s prepared to sign a long-term deal in Miami.

the #Bucks are not willing to end up with nothing by letting him hit free agency in 2021. a deal is expected before then. https://t.co/T3vM0gqVXI

— Ashley Nicole. (@AshNicoleMoss) November 3, 2020