Νέα πρόκληση της Τουρκίας: Με NAVTEX ζητά αποστρατιωτικοποίηση Λήμνου, Σαμοθράκης και Αη Στράτη

Ακάθεκτη συνεχίζει η Τουρκία τη στρατηγική που έχει χαράξει στην Ανατολική Μεσόγειο δυναμιτίζοντας ακόμη περισσότερο το κλίμα, με τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου να εγκυμονεί.

Το βράδυ της Τρίτης, η Άγκυρα προχώρησε σε έκδοση αντι-NAVTEX με αφορμή ελληνικές ασκήσεις στο Αιγαίο, επικαλούμενη το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης της Λήμνου και του Αη Στράτη, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης.

Σημειώνεται πως η Τουρκία αμφισβητεί εδώ και δεκαετίες το δικαίωμα παρουσίας αμυντικών δυνάμεων πάνω στα νησιά του Αιγαίου, καταγγέλλοντας την Ελλάδα για παραβίαση των σχετικών συνθηκών.

Η γείτονα θεωρεί ότι έχει ισχυρή νομικά θέση και με αυτό τον τρόπο μπορεί να «στριμώξει» την Ελλάδα, αποκρούοντας τις κατηγορίες ότι είναι η πλευρά που δεν σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και τις Διεθνείς Συνθήκες.

Οι νέες αντι-NAVTEX

TURNHOS N/W : 1310/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 20-10-2020 20:27)

TURNHOS N/W : 1310/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA27-223/2020 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF SEMOTHRACE AND LEMNOS(LIMNOS) ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2.ADDITIONALLY,SOME PART OF THE AREA MENTIONED IN LA27-223/20 OVERLAPS WITH IZMIR TURK RADIO NAVTEX NR. IA11-0032/20 MESSAGE.

3. CANCEL THIS MESSAGE 211000Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1309/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 20-10-2020 20:26)

TURNHOS N/W : 1309/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA26-222/20 AND LA28-224/20 ARE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF AYA EVSTRATIOS(AG.EYSTRATIOS) ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 231001Z OCT 20.