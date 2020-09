ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη χαρακτηρίζει «ιστορική» τη Συμφωνία των Πρεσπών

Με αφορμή το χαρακτηρισμό της Συμφωνίας των Πρεσπών ως «ιστορικής» στην κοινή δήλωση των δύο υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε σχόλιό του:

Φοβάται το Σαμαρά;

Η αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά αναφέρεται στο απόσπασμα της κοινής δήλωσης Ελλάδας και ΗΠΑ το οποίο είναι αναρτημένο στα αγγλικά και στο επίμαχο σημείο σημειώνει:

«The United States and Greece reiterate their support for the integration of all the countries of the Western Balkans into European and transatlantic institutions according to the choice of their citizens. They highlighted Greece’s efforts to this end, noting the continued relevance of the historic Prespes Agreement and North Macedonia’s subsequent accession to NATO, while underscoring the importance of its consistent implementation in good faith».

Θα φέρει τις συμφωνίες στη βουλή;

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως εξής:

«Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πλέον, όχι μόνο δίνει μάχες υπέρ της Βόρειας Μακεδονίας για την ένταξή της στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, αλλά σε επίσημη τοποθέτησή της, στο κοινό ανακοινωθέν με τις ΗΠΑ που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζει «ιστορική» τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Τώρα που συμφωνούμε απόλυτα με τον κ. Μητσοτάκη ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ιστορική, θα φέρει επιτέλους τις κυρώσεις συμφωνιών με τη Βόρεια Μακεδονία προς ψήφιση στη Βουλή ή φοβάται τον πανελλήνιο διασυρμό για την προεκλογική εξαπάτηση του ελληνικού λαού και την καταψήφιση από τον κ. Σαμαρά και τη μισή κοινοβουλευτική του oμάδα;»