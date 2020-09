Ερντογάν σε Φον ντερ Λάιεν: Η Ελλάδα να μη σπαταλήσει ξανά την ευκαιρία για διπλωματία

Τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο επέρριψε τις ευθύνες για τις διαφωνίες στην Ανατολική Μεσόγειο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επικοινωνία που είχε με την επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η αγγλική έκδοση της τουρκικής Daily Sabah.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Ερντογάν είπε πως στην καρδιά των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκονται οι «μαξιμαλιστικοί» -όπως τους χαρακτήρισε- ισχυρισμοί της Ελλάδος και της Κύπρου καθώς και το γεγονός ότι «οι Τουρκοκύπριοι αγνοούνται».

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο Ερντογάν μετέφερε στην Ντερ Λάιεν ότι η Τουρκία, εξ αρχής υπεστήριζε τον διάλογο και είναι έτοιμη για διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα, λέγοντας μάλιστα ότι ελπίζει πως αυτή η ευκαιρία για διπλωματία δεν θα σπαταληθεί ξανά από την Ελλάδα.

O Eρντογάν σημείωσε ότι ανανέωση της συμφωνίας της 18ης Μαρτίου μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ, καθώς και η ανανέωση της Τελωνειακής Ένωσης και της εξαίρεσης στη βίζα θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία στέρεα βάση για την ενδυνάμωση των σχέσεων.

Επαναλαμβάνοντας τέλος, ότι απαιτείται απλά μία κατανομή του βάρους για το μεταναστευτικό, ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Ε.Ε. πρέπει να διερευνήσει «τις παραβιάσεις που διέπραξε η Ελλάδα και η FRONTEX».

«Χρήσιμη» χαρακτήρισε η πρόεδρος της Κομισιόν την επικοινωνία που είχε με τον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ στην ανάρτησή της στο τουίτερ σημειώνει ότι «χαιρετίζει την προγραμματισμένη έναρξη των συνομιλιών» Ελλάδας και Τουρκίας.

«Πολύ χρήσιμη συζήτηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν σχετικά με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη μετανάστευση. Χαιρετίζω την προγραμματισμένη έναρξη συνομιλιών με την Ελλάδα, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και για μια εποικοδομητική σχέση με την ΕΕ».

Very useful exchange with President @RTErdogan on developments in the Eastern Mediterranean and on migration. I welcome the planned launch of talks with Greece, which are essential for stability in the Eastern Mediterranean and for a constructive relationship with the EU. pic.twitter.com/5mWKTh6dZc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 23, 2020