Ανανέωσε με την Άρσεναλ ο Ομπαμεγιάνγκ

Ήταν το… μυστικό των τελευταίων εβδομάδων, πως ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ είχε συμφωνήσει να υπογράψει την επέκταση του συμβολαίου του με την Άρσεναλ. Πλέον έγινε και επίσημο, καθώς οι «κανονιέρηδες» ανακοίνωσαν την ανανέωση του συμβολαίου του Γκαμπονέζου στράικερ με διάρκεια έως το 2023.

Μία πολύ σημαντική είδηση για όλους τους φιλάθλους της Άρσεναλ, αλλά και γενικότερα για τον σύλλογο, καθώς ο Ομπαμεγιάνγκ φέρεται να είναι ο βασικός πυρήνας της «νέας» Άρσεναλ που φτιάχνει ο Μικέλ Αρτέτα.

Ο 31χρονος έβαλε οριστικό τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να σκέφτεται την αποχώρηση του από το «Έμιρεϊτς», με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αναφέρει πως απέρριψε δύο προτάσεις από κορυφαία κλαμπ, για χάρη των Λονδρέζων.

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πρόκειται για μια ξεχωριστή ημέρα για εμένα. Θέλω να με θυμούνται για πάντα εδώ. Θέλω να γράψω ιστορία και να με θυμούνται ως έναν θρύλο της ομάδας. Χαίρομαι που μένω στο σπίτι μου», δήλωσε ο Ομπαμεγιάνγκ.

