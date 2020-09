Αποκάλυψη: Πρωτοφανής κομπίνα με αγοραπωλησίες ακινήτων σε κεντρικά ξενοδοχεία της Αθήνας

Five hundred Euro notes are seen at a bank in this photo illustration picture taken on June 18, 2012 in Seoul, South Korea. The European Union should consider banning 500 euro notes because they facilitate corruption and illegal activities, the head of the EU anti-fraud body told Reuters in an interview. More than five times more valuable than the largest U.S. equivalent in circulation, the $100 bill, the 500 euro is worth $540 and offers a rare concentration of purchasing power and global convertibility in a single, small piece of paper. Picture taken June 18, 2012. REUTERS/Lee Jae-Won/Files

Μια διπλή-εντυπωσιακή απάτη, μέσω …Ιταλίας, ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με το τρυκ της αλλαγής χαρτονομισμάτων, απασχολεί -όπως αποκαλύπτει «Το Βήμα»- τις τελευταίες εβδομάδες την ΕΛ.ΑΣ και τις δικαστικές αρχές. Δύο ιδιοκτήτες ακινήτων -τα οποία είχαν συνολική αξία 1.200.000 ευρώ – σε περιοχές των νοτίων προαστίων, που είχαν αναρτήσει αγγελίες για πώλησή τους έχασαν τουλάχιστον 660.000 ευρώ στη διαδικασία καταβολής των χρημάτων που έγιναν σε νοικιασμένες αίθουσες κεντρικών ξενοδοχείων της Αθήνας! Με τα άτυχα θύματα να έχουν απευθυνθεί στην ΕΛ.ΑΣ για να βρουν τους Ελληνες και αλλοδαπούς οργανωτές της πρωτοφανούς κομπίνας που έγινε με ταχυδακτυλουργικό τρόπο. Λιγότεροι σε γάμους και συγκεντρώσεις Την υπόθεση αυτή διερεύνησε διεξοδικά και με απόλυτη προσοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Αττικής το οποίο είχε αποκαλύψει προ διμήνου και την πολυετή εγκληματική δράση του «ψευτογιατρού» Νίκου Κοντοστάθη με τα δεκάδες θύματα του. Σύμφωνα με τις καταγγελίες από τους δύο ιδιώτες –πρόκειται για διαφορετικές περιπτώσεις – μόλις προχώρησαν σε δημοσίευση αγγελιών για την πώληση των ακινήτων δέχθηκαν τηλεφωνική κλήση από κάποιον Ελληνα επιχειρηματία που διέμενε στην Ιταλία κι ο οποίος εκδήλωνε ενδιαφέρον για την άμεση αγορά και την καταβολή σε ρευστό όλου του τιμήματος. Μάλιστα και στις δύο περιπτώσεις ο υποψήφιος αγοραστής είχε προσκαλέσει τους ιδιοκτήτες στην Ιταλία για διαπραγματεύσεις και προκειμένου να τους πείσει για την φερεγγυότητα της πρότασής του… Ωστόσο ο μυστηριώδης Ελληνας επιχειρηματίας είχε αναφέρει στους Ελληνες πωλητές ότι διέθετε μόνο χαρτονομίσματα των 500 ευρω κι ότι ήθελε να τον βοηθήσουν να τα μετατρέψει σε αλλα μικρότερης αξίας (κυρίως των 50 ευρω) για να μην ελεγχθεί πιθανόν για ξέπλυμα χρήματος ή και για άλλους λόγους . Ετσι λοιπόν ζήτησε από τον κάθε επιχειρηματία να υπάρξει μία πρώτη συνάντηση όπου αλλοδαποί «απεσταλμένοι» του στην Αθήνα θα τους έδιναν, υποτίθεται, προκαταβολή για τα ακίνητα και οι ιδιοκτήτες θα τους μετέτρεπαν τα 500ευρα σε χαρτονομίσματα μικρότερης αξίας. Χωρίς κανένας από τους πωλητές των σπιτιών να προβληματιστεί ότι ο ενδιαφερόμενος από την Ιταλία ούτε καν θέλησε να ελέγξει ποιο ακίνητο θα αγόραζε, να ελέγξει τους τίτλους ιδιοκτησίας κλπ. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι με έναν από τους ιδιώτες που πωλούσε κατοικία των 200.000 ευρώ, κανόνισε συνάντηση σε νοικιασμένη αίθουσα ξενοδοχείου της λεωφόρου Κηφισίας προκειμένου οι εκπρόσωποι του μυστηριώδους αγοραστή να φέρουν το συγκεκριμένο ποσό σε χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, ο ανυποψίαστος πωλητής να κρατήσει τα 40.000 ευρώ από αυτά ως προκαταβολή και να μετατρέψει τα υπόλοιπα 160.000 ευρώ σε 50ντάευρα . Με την προοπτική μίας επόμενης συναλλαγής για την τελική πώληση της κατοικίας. Αρχισε, λοιπόν, στην αίθουσα η καταμέτρηση–μετατροπή των χρημάτων, με ειδικό μηχάνημα που είχε φέρει ο πωλητής για την επιβεβαίωση της γνησιότητας τους. Με τα χαρτονομίσματα που προορίζονταν για να δοθούν τελικώς στον πωλητή (τα 500ευρα) να τοποθετούνται, μετά τον έλεγχο, από τους «απεσταλμένους» του οργανωτή της κομπίνας σε έναν φάκελο σε μία ντουλάπα που είχε τοποθετηθεί στην αίθουσα του ξενοδοχείου. Με την προοπτική ο φάκελος με τα χρήματα να δοθούν στον ιδιοκτητη του ακινήτου μετά το τέλος της συναλλαγής. Κι εκείνος με την σειρά του, τους έδινε τα 50ευρα που είχε φέρει μαζί του. Σε μία φάση που η συναλλαγή ολοκληρωνόταν εφόρμησε στην αίθουσα ένα άτομο που εμφανίσθηκε τάχα ως υπάλληλος του κεντρικού ξενοδοχείου και άρχισε να φωνάζει για παράνομη συνεννόηση και ανταλλαγή χρημάτων που πρέπει να ελεγχθεί κλπ. Κι αυτό οδήγησε τους εκπροσώπους του «αγοραστή» να σταματήσουν τάχα έκπληκτοι τη συναλλαγή και ζήτησαν από τον άτυχο πωλητή να φύγουν από το ξενοδοχείο. Ετσι λοιπόν άνοιξαν το ντουλάπι που συγκέντρωναν τα χρήματα και έδωσαν κλειστό φάκελο με τα «ελεγχθέντα» χαρτονομίσματα των 500 ευρω στον πωλητή της κατοικίας . Κι αμέσως μετά οι τρείς αποχώρησαν από το ξενοδοχείο. Οταν όμως ο εξαπατημένος ιδιώτης άνοιξε αργότερα τον φάκελο διεπίστωσε ότι αυτός περιείχε κομμένα χαρτιά κι ότι τον φάκελο με τα 500ευρω που «γέμιζαν» στο ντουλάπι, τον κράτησαν τελικώς τα μέλη της σπείρας. Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση της άλλης αγοραπωλησίας του ακινήτου όπου εκεί το πόσο που υφάρπαξαν οι εκπρόσωποι του «Ιταλού» ήταν 500.000 ευρω. Η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα, μέσω καμερών στα ξενοδοχεία καθώς και στις τηλεφωνικές κλήσεις, για να εντοπίσει τα ίχνη των δραστών χωρίς μέχρι τώρα αποτέλεσμα. Ωστόσο η έρευνα μέσω και διεθνών αρχών συνεχίζεται…