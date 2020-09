Χαβάη: Κινητήρας αεροπλάνου τυλίχθηκε στις φλόγες στον αέρα

Απίστευτο τρόμο βίωσαν επιβάτες στρατιωτικής πτήσης από την Χαβάη που είχε προορισμό το Γκουάμ, οι οποίοι είδαν τον έναν κινητήρα τα τυλίγεται στις φλόγες, λίγο μετά την απογείωσή του, για άγνωστη αιτία.

Οπως φαίνεται από το βίντεο, οι φλόγες ήταν έντονες και φαίνονταν σαν αστραπές. Ωστόσο οι επιβάτες της πτήσεις δείχνουν να μην πανικοβάλλονται.

Το αεροπλάνο μόλις είχε απογειωθεί από την αεροπορική βάση του Χίκαμ στην Πολιτεία της Χαβάης, με τον πιλότο να προχωρά γρήγορα σε αναγκαστική προσγείωση.

Η προσγείωση έγινε πάντως χωρίς προβλήματα και δεν τραυματίστηκε κανείς από το περιστατικό.

FLIGHT FRIGHT: Dramatic video from inside a military chartered flight shows a fire explode on the wing of the plane caused by a mechanical issue after taking off from Honolulu. The plane returned and landed safely with no injuries reported. https://t.co/AYrkHm3rmY pic.twitter.com/gSv3mpoJiY

— ABC News (@ABC) September 6, 2020