Πόλεμος δύο κόσμων στις ΗΠΑ και στη μέση ο αμφιλεγόμενος Τραμπ

U.S. President Donald Trump speaks about negotiations with pharmaceutical companies over the cost of insulin for U.S. seniors on Medicare at an event in the Rose Garden at the White House during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Washington, U.S. May 26, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst

«Ο πατέρας μου ήταν ένας υγιής 65άρης», δηλώνει η Κριστίν Ουρκίθα, που ο πατέρας της ψήφισε τον Ντόναλντ Τραμπ το 2016 και τον Ιούνιο του 2020 πέθανε από κοροναϊό. «Το μόνο που χαρακτήριζε την κατάστασή του πριν νοσήσει, ήταν ότι εμπιστευόταν τον Ντόναλντ Τραμπ, και αυτό το πλήρωσε με τη ζωή του». Αυτή είναι μία εκδοχή του Τραμπ. Μια άλλη δίνει η Κάιλι Μακενάνι, που περιγράφει την εμπειρία της μετά από επέμβαση προληπτικής μαστεκτομής. «Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, μου τηλεφώνησε για να δει αν είμαι καλά. Έμεινα έκπληκτη. Ο ίδιος ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου ενδιαφερόταν για εμένα». Ο Ερντογάν «τζογάρει» στο Αιγαίο και παίζει με τον χρόνο Οι δύο αυτές εντελώς διαφορετικές εκδοχές για τον Τραμπ προέρχονται από δύο γυναίκες που ανήκουν σε δύο διαφορετικά κομματικά στρατόπεδα, στους Δημοκρατικούς και των Ρεμπουμπλικανούς, που μέσα από τα προεκλογικά συνέδριά τους, φανέρωσαν δύο εντελώς διαφορετικές όψεις όχι μόνο του προέδρου των ΗΠΑ αλλά και της ίδιας της χώρας. Οι Δημοκρατικοί «ξεσπάθωσαν» κατά του «ανίκανου να κυβερνήσει» Τραμπ, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί υποκλίθηκαν απέναντι στην ανταγωνιστικότητα, τη γενναιοδωρία και την ενσυναίσθησή του. Οι Δημοκρατικοί εστίασαν στην πανδημία του κοροναϊού και στο κόστος που αυτή έχει επιφέρει σε ανθρώπινες ζωές αλλά και σε οικονομικούς πόρους. Οι Ρεπουμπλικανοί μίλησαν ελάχιστα για την πανδημία και προσπάθησαν (πολύ) να παρουσιάσουν το ποτήρι μισογεμάτο, τονίζοντας ότι η αναγέννηση της αμερικανικής οικονομίας βρίσκεται προ των πυλών. Οι Δημοκρατικοί «αγκάλιασαν» το κίνημα Black Lives Matter και απαίτησαν φυλετική δικαιοσύνη. Οι Ρεμπουπλικανοί εξέφρασαν τους φόβους τους για ισχυροποίηση της «κουλτούρας της ακύρωσης»,της ακύρωσης δηλαδή προσωπικοτήτων και ιδεών που δεν συντάσσονται με τα πιστεύω των πολλών, και για κατάληψη της εξουσίας από τον όχλο. Όπως αναφέρει ο Τζον Ζόγκμπι, συγγραφέας και μελετητής δημοσκπήσεων στον Guardian, αυτό που καταγράφεται από τα δύο συνέδρια δεν είναι απλώς κάποιες διαφωνίες αλλά «δύο εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες και αυτό προκαλεί κατάπληξη. Αν ένας Αρειανός ερχόταν στη Γη και παρακολουθούσε τα δύο συνέδρια, θα μπερδευόταν τόσο που απλώς θα ξανάμπαινε στο διαστημόπλοιό του και θα έφευγε. Ήταν εκπληκτικό. Μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα για τον Covid, την οικονομία και το Black Lives Matter» Η μάχη των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου είναι πλέον πολύ κοντά και οι «θέσεις» των δύο κομματικών στρατών είναι ξεκάθαρες. Οι Δημοκρατικοί έχουν εστιάσει στην ανάδειξη των αντιθέσεων μεταξύ της εμπειρίας και της ενσυναίσθησης του υποψήφιου τους Τζο Μπάιντεν από τη μια, και της διαχρονικής αδυναμίας του Τραμπ να εκτελέσει τα καθήκοντά του, τα οποία αντιμετωπίζει ως reality show, από την άλλη. Η Μισέλ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία, εξέφρασε την αγωνία των αμερικανίδων μητέρων για τη χονδροειδή και απαθή συμπεριφορά του προέδρου των ΗΠΑ «Τα έχει ξεκάθαρα χαμένα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις παρούσες ανάγκες. Πολύ απλά δεν μπορεί να είναι αυτός που χρειαζόμαστε να είναι για εμάς». Σύμφωνα με τις καταγγελίες των Δημοκρατικών, ο Τραμπ δεν μπόρεσε ποτέ να αντιμετωπίσει την πανδημία του κοροναϊού που έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ πάνω από 180.000 χιλιάδες θανάτους ενώ έχει οδηγήσει στην ανεργία δεκάδες εκατομμύρια αμερικανών πολιτών. Ο Τραμπ όμως κατηγορείται από τους πολιτικούς του αντιπάλους και για απόπειρα κατάλυσης της αμερικανικής δημοκρατίας. Ο ίδιος ο Μπάρακ Ομπάμα εξάλλου δήλωσε: «Αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι θα καταλύσει τη δημοκρατία μας, αν αυτό απαιτηθεί για να κερδίσουν» Από την άλλη πλευρά, οι Ρεπουμπλικανοί υφαίνουν ένα περίτεχνο δίκτυο φαντασιώσεων, το οποίο, σύμφωνα με του ελεγκτικούς μηχανισμούς κατά των ψευδών ειδήσεων, βρίθει από καθημερινά ψεύδη. Κατά κύριο λόγο ο Ρεπουμπλικανοί προσπαθούν να «στρογγυλέψουν» τις πολλές δυσάρεστες «γωνίες» της προσωπικότητας του Τραμπ, προκειμένου να γίνει και πάλι ελκυστικός στους ψηφοφόρους των αμερικανικών προαστίων. Υπήρξαν μαρτυρίες γυναικών για το πώς ο αμερικανός πρόεδρος τις προώθησε σε υψηλές θέσεις και συνθήματα μη λευκών ρεπουμπλικανών ενάντια στις κατηγορίες που δέχεται ο Τραμπ για ρατσισμό. Στο ίδιο κλίμα, ο Τραμπ έδωσε χάρη σε αφροαμερικανό κατάδικο για ληστεία ενώ υποδέχτηκε και μετανάστες που πήραν την αμερικανική υπηκοότητα. Όλη αυτή η συντονισμένη προσπάθεια ουσιαστικά λέει στους αμερικανούς ψηφοφόρους «Μην πιστεύετε τη δαιμονική φιγούρα που θέλουν να δώσουν τα media στον Τραμπ. Μπορείτε να τον ξαναψηφίσετε έχοντας τη συνείδησή σας καθαρή». Σύμφωνα με την καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών στο Brown University, στο Rhode Island, το συνέδριο των Ρεμπουπλικανών «σχεδιάστηκε για να απευθυνθεί στους μετριοπαθείς ρεπουμπλικανούς και τους ανεξάρτητους ψηφοφόρους των προαστίων. Σχεδιάστηκε πραγματικά για να εξευμενίσει και να ‘μαλακώσει’ τους ψηφοφόρους των προαστίων και να τους πει ‘Κοιτάξτε, δεν είμαι στ’ αλήθεια τόσο κακός’». Στις επικρίσεις των Δημοκρατικών για αδράνεια απέναντι στην πανδημία, ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί απαντούν αναφερόμενοι στο εμβόλιο που θα έρθει πολύ σύντομα και θα τα λύσει όλα. Στο μέτωπο της αστυνομικής βίας και των φυλετικών διακρίσεων, οι Δημοκρατικοί στηρίζουν την οικογένεια του δολοφονηθέντα αφραμερικανού Τζορτζ Φλόιντ ενώ οι Ρεπουμπλικανοί αναφέρονται σε «βίαιους αναρχικούς, ταραχοποιούς και εγκληματίες» και κατηγορούν ψευδώς τον Μπάιντεν ότι σχεδιάζει να διακόψει τη χρηματοδότηση της αστυνομίας. Ο Μαρκ και η Πατρίσια Μακκλόσκι, από το Μισούρι, που έγιναν παγκοσμίως γνωστοί, όταν σημάδεψαν με τα όπλα τους τους συμμετέχοντες ειρηνικής πορείας του κινήματος Black Lives Matter, εμφανίστηκαν στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών με βιντεοσκοπημένο μήνυμά τους δηλώνοντας: «Μην έχετε καμία αμφιβολία: Όπου κι αν ζείτε, η οικογένειά σας, δεν θα είναι ασφαλής στην Αμερική των ριζοσπαστών Δημοκρατικών» Είναι φανερό ότι σε αυτές τις προεδρικές εκλογές δεν συγκρούονται απλώς δύο κόμματα με διαφορετικές ιδεολογίες, αλλά δύο διαφορετικές πραγματικότητες και το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει την επομένη των εκλογών, είτε ως ηττημένη είτε ως νικήτρια, η ακραία ρεπουμπλικανική πραγματικότητα, η οποία πλέον δεν αναφέρεται σε μία Αμερική αλλά στην Αμερική τη δική της και των άλλων. Γιατί έγινε αχίλλειος πτέρνα η οικονομία για τον Ερντογάν Share