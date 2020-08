Λευκορωσία: Με αλεξίσφαιρο και καλάσνικοφ ο Λουκασένκο

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο θεάθηκε να φτάνει απόψε στο σπίτι του στο Μινσκ φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και κρατώντας στο χέρι ένα Καλάσνικοφ.

Το βίντεο αυτό αναρτήθηκε στον ιστότοπο Telegram από την προεδρία της Λευκορωσίας και δείχνει τον 65χρονο πρόεδρο να κατεβαίνει από ένα ελικόπτερο που έχει προσγειωθεί στους κήπους της επίσημης προεδρικής κατοικίας.

Ο Λουκασένκο πέταξε με το ελικόπτερο, μαζί με τον 15χρονο γιο του, τον Νικολάι, πάνω από τον χώρο όπου είχαν συγκεντρωθεί από το μεσημέρι οι αντιπολιτευόμενοι διαδηλωτές.

#Belarus. Published by Lukashenko’s presidential pool channel. Apparently, he actually arrived by a helicopter instead of being evacuated – at least his pool wants to send such a message. Watch him in a bulletproof vest carrying a gun. The city centre is being blocked pic.twitter.com/9BW9jsTTjc

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 23, 2020