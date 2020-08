Βηρυτός: Στα 15 δισ. δολάρια οι απώλειες – «Ούτε στον εμφύλιο τέτοιο χάος»

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται από χθες ο Λίβανος μετά την τρομακτική έκρηξη που ισοπέδωσε σχεδόν την μισή πόλη της Βηρυτού.

Από εδώ και πέρα η χώρα θα αρχίσει να μετρά τις πληγές της. Ο κυβερνήτης της Βηρυτού δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Hadath TV ότι οι συνολικές ζημίες μετά την έκρηξη ενδέχεται να ανέλθουν σε 10-15 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ εξήγησε πως ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες απώλειες που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο κυβερνήτης ανέφερε επίσης στο Al Hadath TV ότι οι ποσότητες του διαθέσιμου σίτου είναι αυτή τη στιγμή περιορισμένες και πιστεύει πως χωρίς διεθνή παρέμβαση ενδέχεται να ξεσπάσει κρίση στη χώρα.

Νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι

Την ίδια ώρα εκατοντάδες κάτοικοι της πρωτεύουσας αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που αγνοούνται.

Με τη φωτογραφία του στο χέρι κυκλοφορούν στους δρόμους της Βηρυτού ρωτώντας αν γνωρίζει κανείς οτιδήποτε για τον Χασάν Χασρουτί. Είναι ένας από τους δεκάδες αγνοούμενους της φονικής έκρηξης στην καρδιά του Λιβάνου που σκόρπισε τον θάνατο, κοστίζοντας τη ζωή σε 135 ανθρώπους, ενώ χιλιάδες βρίσκονται στα νοσοκομεία.

«Αυτή ήταν η νύχτα μας», λέει ο γιος του Χασάν, Ελι, σύμφωνα με τον «Guardian». Η οικογένεια του Χασρουτί τον αναζητεί, χωρίς να ξέρει αν είναι τραυματίας ή νεκρός.

Μπορεί να βρίσκεται ακόμα κάτω από τα συντρίμμια του λιμανιού που ισοπεδώθηκε από την ισχυρή έκρηξη 2.700 τόνων νιτρικού αμμωνίου.

Ήταν μόλις λίγα λεπτά μετά τις 18:00 όταν ο Βηρυτός σείστηκε ολόκληρη, ενώ ο καπνός από το «μανιτάρι» που δημιουργήθηκε κάλυψε τον ήλιο. Το ωστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που διέλυσε τα πάντα στο πέρασμα του.

Σχεδόν το 50% έχει καταστραφεί ενώ οι συνολικές απώλειες ενδέχεται να φτάσουν στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια.

Δε θα ξεχάσω ποτέ τη μυρωδιά του αίματος

Συγκλονίζει η μαρτυρία Ελληνίδας που ζει στην Βηρυτό, και περιέγραψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, τις εφιαλτικές στιγμές της έκρηξης και τον πανικό που ακολούθησε.

Η κυρία Κούρτη έζησε τον τρόμο μέσα στο ίδιο της το σπίτι, καθώς τραυματίστηκε και η ίδια και ο σύζυγός της.

Η περιγραφή της Δώρας Κούρτη «κόβει» την ανάσα.

«Σηκώθηκα και τα γόνατά μου πρησμένα, γεμάτα αίμα, γεμάτα κομμάτια γυαλιά, ξέρεις από την τζαμαρία που είχαμε, τα χέρια μου, τα πόδια μου, ευτυχώς το κεφάλι και το σώμα δεν έπαθαν τίποτα. Ο άντρας μου τραυματίστηκε λίγο στο πρόσωπό του, γιατί ήταν κρυμμένος μακριά από τις τζαμαρίες εκείνη την ώρα.»

» Είδα φόβο, είδα κλάματα, είδα αίμα, είδα ανθρώπους πληγωμένους. Άλλοι θρηνούσαν τους πεθαμένους, γιατί υπήρχαν και πεθαμένοι, άλλοι γιατί δεν βρήκαν τα παιδιά τους, άλλοι κλαίγανε γιατί δεν μπορούσανε να αντέξουν τον πόνο.»

» Όπου περπατούσες γλιστρούσες γιατί υπήρχε αίμα και μύριζε αίμα, μια μυρωδιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Κοιτάξτε εμείς είχαμε 17 χρόνια πόλεμο αλλά ποτέ δεν πάθαμε τέτοια ζημιά, δε θυμάμαι να ήρθε μία τέτοια μέρα. Μέσα σ’ ένα δευτερόλεπτο να σου φύγει όλη ζωή».

Η κυρία Κούρτη συγκρίνει τις εικόνες που είδε με εμπόλεμη ζώνη. Όπως λέει, ποτέ δεν θα ξεχάσει τους ανθρώπους που θρηνούσαν τους δικούς τους, τους γονείς που έψαχναν απεγνωσμένα τα παιδιά τους και τη μυρωδιά του αίματος.

«Η πρώτη έκρηξη δεν ήξερα τι ήταν, νόμιζα ότι ήταν σεισμός και πήγαμε να δούμε, δηλαδή πήγα δίπλα από το παράθυρο να δω τι γινότανε και την ίδια ώρα με φωνάζει ο άντρας μου, που ήταν μέσα στο σπίτι, και μου φώναζε έλα μακριά από το παράθυρο. Μόλις γύρισα για να πάω στον άντρα μου ακούω το δεύτερο μπουμ το μεγάλο, που με εκτόξευσε από το σαλόνι στην είσοδο».

Βλέποντας τους αιμόφυρτους τραυματίες ξαπλωμένους στο έδαφος, στον δρόμο και στα νοσοκομεία της Βηρυτού, ο χειρουργός Αντουάν Κουρμπάν, με το κεφάλι μπανταρισμένο αφού τραυματίστηκε και ο ίδιος, έχει την εντύπωση ότι ξαναζεί τις σκηνές Αποκάλυψης που βίωσε την εποχή που υπηρετούσε στο Αφγανιστάν.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο 60χρονος γιατρός έπινε τον καφέ του με έναν φίλο του στο κέντρο της πρωτεύουσας, όταν ξαφνικά βρέθηκε πεσμένος στο έδαφος, σε απόσταση 20 μέτρων: εκεί τον έσπρωξε το ωστικό κύμα από τις εκρήξεις στο λιμάνι της πόλης.

This is my old house in Beirut. I raised my first child here and it’s less than a mile away from port explosion. I would have lived there if I didn’t move in 2018. My former landlady just sent this to me. Complete shock. #BeirutBlast #beirut #lebanon pic.twitter.com/gmW60FfzHR

— Maria Abi-Habib (@Abihabib) August 5, 2020