Ολυμπιακός: Η πρώτη προπόνηση του Ζαν Σαρλ στο ΣΕΦ

Με τεράστια όρεξη για δουλειά έφτασε στην χώρα μας ο Λιβιό Ζαν Σαρλ για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ είναι εδώ και μερικά 24ωρα στην χώρα μας και από το απόγευμα της Τρίτης (04/08) νιώθει ακόμα περισσότερα μέλος των Ερυθρόλευκων γιατί πάτησε για πρώτη φορά το παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού πραγματοποίησε την παρθενική του προπόνηση στο ΣΕΦ και ξεκίνησε από τώρα την δουλειά ενόψει της προετοιμασίας.

Ο Ζαν Σαρλ είναι από τους πρώτους ξένους των Πειραιωτών που ήρθε στην χώρα μας, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έρθουν και οι επόμενοι αθλητές του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός την άλλη εβδομάδα θα πραγματοποιήσει εργομετρικές μετρήσεις, με την προετοιμασία της ομάδας να είναι προ των πυλών.

Δείτε το βίντεο με την προπόνηση του Ζαν Σαρλ

O Λιβιό Ζαν Σαρλ έκανε σήμερα (4/8) την πρώτη του προπόνηση στο ΣΕΦ. @Jclifio practiced today for the first time at Peace and Friendship Stadium #OlympiacosBC #WeAreOlyhmpiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/pcAyWBYG1V

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) August 4, 2020