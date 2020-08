Αψιμαχία μεταξύ Αντετοκούνμπο και Χολ στο Μπακς-Νετς

Ένα μικρό επεισόδιο σημειώθηκε στο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μπρούκλιν Νετς.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος… διαφώνησε με τον Ντόντα Χολ. Οι δύο παίκτες αντάλλαξαν μερικά «γαλλικά» και το γεγονός τελείωσε εκεί.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έχει ξεκινήσει εξαιρετικά το παιχνίδι καθώς έχει ευστοχήσει σε δύο σουτ έξω από τα 7.25.

Δείτε εδώ το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

Giannis and Donta Hall get into a scuffle 😳 pic.twitter.com/FHEsFrIf9b

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 4, 2020