Ενδείξεις αποκλιμάκωσης στο Αιγαίο – Μέχρι 2 Αυγούστου ο συναγερμός

Ενδείξεις αποκλιμάκωσης παρουσιάζονται τις τελευταίες ώρες στη θάλασσα του Αιγαίου, καθώς πληροφορίες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) αναφέρουν ότι από το βράδυ του Σαββάτου τα πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού έχουν αρχίσει να αποχωρούν, επιστρέφοντας στους ναυστάθμους.

Η κατάσταση αξιολογείται από τους επιτελείς του υπουργείου Εθνικης Άμυνας, που υποστηρίζουν ότι υπάρχει τάση αποκλιμάκωσης, ωστόσο η ελληνική πλευρά παραμένει σε επαγρύπνηση, καθώς η NAVTEX είναι ακόμα σε ισχύ μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου.

Μάλιστα, σε μία ακόμη ένδειξη άμβλυνσης των εντάσεων, η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον προέβη στη διαγραφή της ανάρτησης, η οποία ανέφερε ότι το σεισμογραφικό σκάφος Oruc Reis ξεκίνησε τις σεισμικές έρευνες.

Δείτε την ανάρτηση πριν διαγραφεί:

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα αναφερόταν ότι το «τουρκικό πλοίο Oruc Reis άρχισε σεισμικές έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην ανατολική Μεσόγειο».

Μάλιστα, προσέθετε ότι «η Τουρκία ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπως προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο».

Η ανάρτηση αντικαταστάθηκε από μια νέα, σύμφωνα με την οποία: «Το ερευνητικό Oruc Reis ανακοίνωσε σεισμογραφικές έρευνες στις 21 Ιουλίου 2020 στην Ανατολική Μεσόγειο».

The Turkish research/survey vessel #OruçReis declared its seismic survey on July 21, 2020, in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/6gm32JnbXT

— Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) July 25, 2020