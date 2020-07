Ράσφορντ: Συνεχάρη τη Λιντς και τα άκουσε

Η Λιντς είναι και επίσημα πίσω στην Premier League, εκεί όπου της αρμόζει, ύστερα από 16 βασανιστικά χρόνια στις χαμηλότερες κατηγορίες.

Τα «παγώνια» κατάφεραν να επιστρέψουν στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου υπό τις οδηγίες του Μαρσέλο Μπιέλσα, με τον Μάρκους Ράσφορντ να δίνει τα εύσημά του για την άνοδο.

Η κίνηση του 22χρονου ωστόσο δεν άρεσε στους φιλάθλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίοι του τα «έχωσαν», αναγκάζοντάς τον να σβήσει τη δημοσίευση.

Ο Ράσφορντ περνά ίσως την καλύτερη του σεζόν ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, έχοντας 22 γκολ και 11 ασίστ σε 39 εμφανίσεις.

Μια σεζόν που ο Μάρκους Ράσφορντ έχει «επισκιάσει» με τις σπουδαίες του εξωαγωνιστικές πράξεις, λαμβάνοντας μάλιστα και τιμητική διάκριση από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

Μια διάκριση την οποία στο παρελθόν την είχαν παραλάβει ο σερ Άλεξ Φέργκιουσον και ο σερ Μπόμπι Τσάρλτον.

Marcus Rashford deleted this tweet after getting abuse from Manchester United fans, what are your thoughts on it? 🤔 pic.twitter.com/5inPSbyr6L

— 360Sources (@360Sources) July 18, 2020