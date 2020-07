Έκρηξη σε πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ – Τραυματίστηκαν 21 ναύτες

Sailors aboard the U.S. Navy amphibious assault ship USS Bonhomme Richard prepare to fight a fire aboard the ship at Naval Station San Diego, July 12, 2020. U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Εικοσιένας εργαζόμενοι τραυματίστηκαν μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε σκάφος αμφίβιας επίθεσης του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ελλιμενισμένο σε ναυτική βάση στην Καλιφόρνια. Στα παρακάτω βίντεο φαίνεται ο πυκνός καπνός που υψώνεται από το USS Bonhomme Richard, δεμένο στην αποβάθρα της βάσης του στο Σαν Ντιέγκο για συντήρηση. Γύρω από το πλοίο, μήκους 257 μέτρων, πυροσβεστικά σκάφη χρησιμοποιούσαν αντλίες νερού. Φόβοι για τυχόν αναζωπύρωση του κοροναϊού – Τι αλλάζει για την είσοδο τουριστών από τον Προμαχώνα Live stream of the Bonhomme Richard fire. https://t.co/91DAdParuy — WarshipPorn (@WarshipPorn) July 12, 2020 Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία έκρηξης στο πλοίο, στο οποίο επέβαιναν 160 ναύτες και αξιωματικοί. Σύμφωνα με το αμερικανικό ΠΝ, 17 μέλη του πληρώματος του σκάφους και τέσσερις πολίτες τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Πολλοί πυροσβέστες εξάλλου υπέστησαν εγκαύματα ή εισέπνευσαν καπνό, σύμφωνα με πολλά ΜΜΕ. Η πυρκαγιά υπάρχει κίνδυνος να συνεχιστεί «για μέρες» και το σκάφος χωρητικότητας 41.150 τόνων ενδέχεται να «καεί ίσα με την ίσαλο γραμμή», προειδοποίησε μιλώντας στο CNN ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος του Σαν Ντιέγκο, ο Κόλιν Στόουελ. San Diego fire crew responds to USS Bonhomme Richard fire pic.twitter.com/lPNqgmjlPT — Giorgi Javoiani (@GJavoiani) July 13, 2020 Το όνομα του πλοίου είναι λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Βενιαμίν Φραγκλίνου. Το αποβατικό έχει συμμετάσχει σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις, ιδίως στο Ιράκ, ενώ έχει εμφανιστεί σε χολιγουντιανές ταινίες, όπως το φιλμ Battleship (2012) στο οποίο έπαιξαν δεύτερους ρόλους ο Λίαμ Νίσον και η Ριάνα, ή το φιλμ Act of Valor, με εν ενεργεία στελέχη των SEALs, των μονάδων ανορθόδοξου πολέμου των ειδικών δυνάμεων οι οποίες αποτελούν μετεξέλιξη των μονάδων υποβρύχιων καταστροφών και στις οποίες μπορούν να εντάσσονται επίλεκτοι από όλα τα όπλα, πάντως ανήκουν στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

