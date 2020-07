Ρούφους Γουέινραϊτ: «Ο έρωτάς μου με την Ελλάδα συνεχίζεται»

Γιος δύο φημισμένων ονομάτων της φολκ μουσικής, του Λούντον Γουέινραϊτ ΙΙΙ και της Κέιτ Μακ Γκάριγκλ, ο Ρούφους Γουέινραϊτ ακολούθησε έναν δικό του δρόμο γράφοντας και ερμηνεύοντας ιδιοσυγκρασιακά, πληθωρικά ποπ τραγούδια που του έχουν χαρίσει φήμη και πολλούς φανατικούς ακολούθους. Λίγο προτού κλείσει τα 47 του χρόνια, ο αμερικανο-καναδός καλλιτέχνης ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει (στις 10 Ιουλίου) το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Unfollow the Rules», μια επιστροφή στην αμεσότητα και την εξομολογητική διάθεση που χαρακτήριζαν τις πρώτες του δισκογραφικές δουλειές (χαρακτηριστικό παράδειγμα το υπέροχα μελαγχολικό «Early Morning Madness»). Ο ομοφυλόφιλος Γουέινραϊτ παντρεύτηκε το 2012 τον σύντροφό του Γιορν Βάισμπροντ, με τον οποίο είναι ζευγάρι από το 2007. Οι δυο τους μετακόμισαν πριν από λίγα χρόνια στο Λος Αντζελες προκειμένου συμμετέχουν πιο ενεργά στην ανατροφή της εννιάχρονης σήμερα κόρης του Ρούφους, Βίβα Γουέινραϊτ Κοέν, για τη σύλληψη της οποίας δώρισε το σπέρμα του στην κόρη του Λέοναρντ Κοέν, Λόρκα.

Βρήκα, ξέρετε, πολύ συγκινητικό το ότι κάνατε φινάλε στα Quarantunes/Robe Recitals που ανεβάζατε στο Instagram κατά την περίοδο της καραντίνας με το «Hard Times Come Again No More» του Στίβεν Φόστερ, ένα πραγματικά κλασικό αμερικανικό τραγούδι που το έχουν ερμηνεύσει αρκετοί μυθικοί καλλιτέχνες, από τον Μπομπ Ντίλαν έως τη Μέιβις Στέιπλς…

«Πρόκειται για ένα τραγούδι που με την οικογένειά μου το τραγουδάμε εδώ και πολλά χρόνια. Αν ψάξει κανείς στο YouTube μπορεί να βρει διάφορα βίντεο όπου το ερμηνεύω από τότε που ήμουν δώδεκα ετών μέχρι σήμερα. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα. Εκφράζει ένα πολύ ειλικρινές συναίσθημα, την ελπίδα που νιώθεις όταν περνάς μια δύσκολη περίοδο στη ζωή σου ότι δεν θα έρθεις ξανά αντιμέτωπος με κάτι αντίστοιχο, όσο κι αν ξέρεις ότι είναι απίθανο να πάνε όλα καλά στο μέλλον».

Πείτε μας λίγα λόγια για το επερχόμενο άλμπουμ σας. Πότε γράφτηκαν τα τραγούδια του;

«Αυτό που συνέβη είναι το εξής: ηχογράφησα το άλμπουμ «Out of the Game» με παραγωγό τον Μαρκ Ρόνσον, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από οκτώ χρόνια. Την αγαπώ πολύ εκείνη τη δουλειά και αποφάσισα όταν έκανε τον κύκλο της να εξέλθω για λίγο από τον κόσμο της ποπ και να ασχοληθώ με άλλα εγχειρήματα, με την όπερα και τα σονέτα του Σαίξπηρ. Ηταν σαν να έκανα διακοπές στη χώρα της κλασικής μουσικής, μια υπέροχη εμπειρία την οποία θα μπορούσα να επαναλάβω. Ετσι βέβαια αναζωογονήθηκε η λαχτάρα μου να επιστρέψω εκεί από όπου ξεκίνησα, δημιουργήθηκαν δηλαδή οι συνθήκες για να εκτιμήσω ξανά την ποπ μουσική. Η τραγουδοποιία αποτέλεσε όλο αυτό το διάστημα ένα καταφύγιο, μια ασπίδα προστασίας. Οταν έπρεπε να διαχειριστώ τις δυσκολίες που προέκυπταν από τις απόψεις των κριτικών ή από τη συνεργασία μου με τους μαέστρους και τους σκηνοθέτες, κλεινόμουν στο δωμάτιό μου, έπαιζα πιάνο και συνέθετα μουσική καθαρά για τη δική μου απόλαυση. Εγραψα πολλά τραγούδια και όταν αποφάσισα ότι έφτασε η στιγμή να κυκλοφορήσω νέο δίσκο άφησα τον σπουδαίο παραγωγό Μίτσελ Φρουμ να αποφασίσει ποια ήταν τα καλύτερα. Βασίστηκα στη γνώμη του. Ξέρετε, πολύ συχνά το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για την τέχνη σου είναι να την εγκαταλείψεις για λίγο. Το «Unfollow the Rules» αποτελεί τρόπον τινά απόδειξη αυτού του ισχυρισμού».

Με την Ελλάδα σάς συνδέουν πολλά. Ακόμη και τραγούδι έχετε γράψει που λέγεται «Greek Song».

«Εχω πράγματι μεγάλη ιστορία με την Ελλάδα. Την πρώτη φορά που ήρθα ήμουν 26-27 ετών. Με είχε καλέσει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου τότε που ετοιμαζόταν να παρουσιάσει τη «Μυθωδία» στους Στύλους του Ολυμπίου Διός, γιατί ένας πολύ καλός μου φίλος συνεργαζόταν μαζί του. Εζησα σε ένα περιβάλλον μεγάλης χλιδής. Μου είχε κλείσει δωμάτιο στο Χίλτον και χάρη στις γνωριμίες του βρέθηκα σε έναν κύκλο λαμπερών προσωπικοτήτων. Μετά γνώρισα καλά τον Λέοναρντ Κοέν και άρχισα να έρχομαι στην Υδρα, φιλοξενούμενος στο σπίτι του. Εχω πολύ ξεχωριστές αναμνήσεις από τη χώρα σας. Δεν μπορώ δυστυχώς να αποκαλύψω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, όμως είμαι ήδη αναμεμειγμένος σε ένα φιλόδοξο πρότζεκ που ετοιμάζεται ειδικά για την Αθηνά και πρόκειται να παρουσιαστεί κατά πάσα πιθανότητα το 2021. Ο έρωτάς μου με την Ελλάδα θα συνεχιστεί».

Πώς περάσατε κατά το lockdown;

«Οφείλω να ομολογήσω ότι για μένα αυτή η παύση ήταν ό,τι χρειαζόμουν. Δούλευα μανιωδώς, ταξίδευα συνεχώς για συναυλίες και άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, ετοίμαζα και τη νέα περιοδεία μου και υπήρξαν στιγμές που φοβόμουν ότι δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω σωματικά στις απαιτήσεις της δουλειάς. Ενιωθα εξαντλημένος και το ότι υποχρεωθήκαμε να μείνουμε σπίτι ήταν το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να μου συμβεί. Εχοντας πει όλα αυτά δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ σε ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα, την κατάσταση της αμερικανικής κυβέρνησης. Πολλές ηγεσίες έκαναν προβληματική διαχείριση της κρίσης και έθεσαν σε κίνδυνο τους πολίτες τους, χειραγωγώντας την κοινή γνώμη, όμως στις ΗΠΑ τα πράγματα είναι τραγικά. Προσωπικά χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δόθηκε να ξεκουραστώ γιατί θεωρώ ότι το φθινόπωρο θα πρέπει να δώσω όλες μου τις δυνάμεις στη μάχη για να ξεφορτωθούμε τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, φοβάμαι πολύ για το αποτέλεσμα των εκλογών. Ευελπιστώ πως το lockdown μάς βοήθησε να αναστοχαστούμε και να αποφασίσουμε πώς θα δράσουμε από εδώ και στο εξής. Δεν γίνεται να βρίσκεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος σε αυτή τη θέση».

Θα ήθελα να μου πείτε και λίγα λόγια για τη φιλία σας με την Τζόνι Μίτσελ. Εχω διαβάσει κάπου ότι αργήσατε να εκτιμήσετε το έργο της.

«Αλήθεια είναι. Η μητέρα μου τη ζήλευε και δεν ήθελε να ακούμε τη μουσική της. Εγινα μεγάλος θαυμαστής της αρκετά μεγάλος επειδή ο σύζυγός μου είναι δεδηλωμένος φαν, μοιραστήκαμε αυτό το ταξίδι. Τη θεωρώ πραγματική ιδιοφυΐα, έχει γράψει αριστουργηματικά τραγούδια, όμως για μένα το πιο εκπληκτικό είναι η προσωπικότητά της, και όταν τη γνωρίζεις βλέπεις όλο το φάσμα της σπουδαιότητάς της. Πέρασε, όπως μάλλον γνωρίζετε, μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της πρόσφατα και παραδόξως μοιάζει πλέον πολύ πιο συμφιλιωμένη με τον εαυτό της. Είναι πολύ συγκινητικό το να τη συναναστρέφεσαι, νιώθω αμέσως πιο ελαφρύς όταν τη βλέπω. Μοιράζεται τη στοργή και τη σοφία της με μαγικό τρόπο».