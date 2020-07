Δέκα χρόνια από τα εγκαίνια του Νέου Μουσείου Καζαντζάκη

View this post on Instagram

Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων σήμερα και θυμόμαστε τον ιδρυτή του Μουσείου Καζαντζάκη, τον Γιώργο Ανεμογιάννη, που κληροδότησε σε αυτό δύο από τα πιο πλούσια Αρχεία της Ελλάδας, το Αρχείο Καζαντζάκη και το Αρχείο Ανεμογιάννη. Το Αρχείο Καζαντζάκη συνεχίζει να εμπλουτίζεται εδώ και τέσσερις δεκαετίες και περιλαμβάνει πάνω από 50.000 τεκμήρια. Για μια παρουσίαση των συλλογών του δείτε εδώ https://www.kazantzaki.gr/gr/nikos-kazantzakis-archive. Το Αρχείο Ανεμογιάννη αποτελεί ένα από τα αρτιότερα οργανωμένα θεατρικά αρχεία της Ελλάδας, το οποίο διασώζει μεγάλο μέρος της ιστορίας του ελληνικού θεάτρου έξι ολόκληρων δεκαετιών (1940-1999). Για μια περιήγηση και αναζήτηση στο Αρχείο και τη συνολική δράση του Γιώργου Ανεμογιάννη δείτε εδώ www.anemoyannis.gr. Το Αρχείο και η Βιβλιοθήκη του Μουσείου προετοιμάζονται για την ασφαλή επαναλειτουργία τους σύμφωνα με τις γενικές συστάσεις και οδηγίες αναφορικά με τον COVID-19, που θα ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες. #InternationalArchivesDay ____________________ @kazantzakismuseum #KazantzakisMuseum ____________________ #NikosKazantzakis #Kazantzakis #Museum #Greece #Crete #Myrtia