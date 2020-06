Ολυμπιακός : Άλλο ένα παιχνίδι που κρατάμε το μηδέν, άλλη μια νίκη

Ο Ολυμπιακός σε ένα ακόμη ντέρμπι, σε ένα ακόμη παιχνίδι φέτος στο πρωτάθλημα, βγήκε θριαμβευτής, και το 3-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό την περασμένη Κυριακή τα λέει όλα.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έδωσαν κανένα δικαίωμα στον αντίπαλό τους να πιστέψει πως μπορεί να πάρει κάτι από το Φάληρο (παρά μόνο όσο το ματς ήταν 1-0) και πήραν εύκολα τη νίκη.

Πλέον, στον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής (28/6, 21:30) στο ΟΑΚΑ με την ΑΕΚ, με νίκη θα στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλητής Ελλάδας για 45η φορά στην ιστορία του.

Σημαντικότατο ρόλο σε αυτήν την εκπληκτική πορεία του Ολυμπιακού έχει παίξει η αμυντική λειτουργία της ομάδας και ο Κέρβερος της ερυθρόλευκης εστίας, Ζοσέ Σα.

Σε 29 αγώνες πρωταθλήματος η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς έχει δεχτεί μόλις 10 γκολ, και φυσικά η ερυθρόλευκη άμυνα είναι με διαφορά η καλύτερη της φετινής Super League.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε ανάρτηση με τον Σα να απεικονίζεται και έχοντας ως λεζάντα το εξής:

«Άλλο ένα παιχνίδι που κρατάμε το μηδέν, άλλη μια νίκη!»

Για να κατακτήσεις τίτλους χρειάζεσαι προπαντός άμυνα, και ο Ολυμπιακός διαθέτει μια τρομερή πεντάδα στα μετόπισθεν.

Λογικό και επόμενο, λοιπόν, να τα πηγαίνει τόσο καλά φέτος.

Άλλο ένα παιχνίδι που κρατάμε το μηδέν, άλλη μια νίκη! / Another clean sheet and one more victory! Let’s GO Legend! ⚽🚫🥅 @josesaoficial #Olympiacos #CleanSheet #Sa #Portugal #Goalkeeper #Football pic.twitter.com/N6cv01dOE1

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 22, 2020