Βαρβιτσιώτης: Η Τουρκία να σταματήσει τις προκλήσεις κατά της Ελλάδας

Οι προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (Μάιος – Νοέμβριος 2020) βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης που είχε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Φαρούκ Καϊμακτσί (Faruk Kaymakci).

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, όπως κάνει γνωστό με ανακοίνωσή του, ενημέρωσε τον Τούρκο υφυπουργό για το κεντρικό θέμα και τις ειδικότερες θεματικές προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας, καθώς και για τις δράσεις που προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, απευθύνοντας, ταυτόχρονα, σχετική πρόσκληση στην τουρκική πλευρά.

Από πλευράς του, ο κ. Καϊμακτσί, όπως γνωστοποιείται, συνεχάρη τον κ. Βαρβιτσιώτη για την ανάληψη της Προεδρίας από την Ελλάδα και εξέφρασε τη βούληση της τουρκικής πλευράς να συμβάλει στην επιτυχία της ελληνικής προεδρίας.

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι η επιλογή του θέματος της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε καιρό πανδημίας ως κεντρικής θεματικής της ελληνικής προεδρίας, προσφέρει δυνατότητες συνεργασίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά σε όλα τα θέματα που επιβαρύνουν τις διμερείς σχέσεις, καθώς και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στη σταθερή υποστήριξη της ενταξιακής προοπτικής της Τουρκίας εκ μέρους της Ελλάδας, χαρακτηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ως κοινό σημείο αναφοράς.

Ταυτόχρονα, επισήμανε στο συνομιλητή του την ανάγκη να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας που συμβάλλουν στη διαμόρφωση συνθηκών ειλικρινούς διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Μόνο με αυτό τον τρόπο, προσέθεσε, θα μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία ζητήματα που αφορούν και τις δύο χώρες.

Ιδιαίτερη αναφορά, όπως προστίθεται, έγινε στο προσφυγικό-μεταναστευτικό και στη σημασία της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του Μαρτίου 2016.

Ο Έλληνας αναπληρωτής υπουργός ζήτησε από τον κ. Καϊμακτσί τον καλύτερο έλεγχο, από πλευράς Τουρκίας, των ροών στη θαλάσσια οδό του Αιγαίου, κατά τη θερινή περίοδο του 2020, περίοδο κατά την οποία παραδοσιακά αυξάνονται οι ροές. Ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών, σημειώνεται, ζήτησε την εκπλήρωση από την ΕΕ των λοιπών προβλέψεων της Κοινής Δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης τόνισε, επίσης, στον Τούρκο υφυπουργό ότι όσο η τουρκική πλευρά επιλέγει να καταφεύγει σε ενέργειες και προκλήσεις κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας τόσο απομακρύνεται η δυνατότητα ενός ειλικρινούς και παραγωγικού διμερούς διαλόγου, στο οποίο η χώρα μας προσβλέπει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων.

Στο ίδιο πνεύμα, σημείωσε ότι πρέπει να αποφεύγονται ακραίες δηλώσεις που αυξάνουν την ένταση.

Η σημερινή τηλεδιάσκεψη εντάσσεται στον κύκλο επαφών που πραγματοποιεί ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών με ομολόγους του όλων των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της Επιτροπής Υπουργών του εν λόγω Οργανισμού.

«Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης είχα σήμερα τηλεδιάσκεψη με τον Υφ. Εξωτερικών της Τουρκίας κ. Faruk Kaymakci. Μιλήσαμε για τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις & τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter μετά την επικοινωνία, ο κ. Βαρβιτσιώτης.

Within the framework of @coe2020gr I had a teleconference today with the Turkish Dep. FM Faruk Kaymakcı @frkkymkc. We discussed about the priorities of the Greek Chairmanship of @coe, our bilateral relations & EU-Turkey relations. @GreeceMFA pic.twitter.com/4q2NsvL6bf

— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) June 12, 2020