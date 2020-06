Ολυμπιακός : «Όταν συνειδητοποιείς ότι επιτέλους επιστρέφεις σπίτι σου»

12 Μαρτίου-14 Ιουνίου. Είναι 3 μήνες και 2 ημέρες. Μεγάλο διάστημα αποχής που δεν κρατάει ούτε στις καλοκαιρινές διακοπές.

Τόσος είναι ο καιρός που ο Ολυμπιακός δεν αγωνίζεται στο «Γ. Καραϊσκάκης», ωστόσο ήρθε η ώρα της επιστροφής. Την ερχόμενη Κυριακή (14/6, 21:30), το Φαληρικό Στάδιο μπορεί να μην υποδεχθεί τους οπαδούς της ομάδας, αλλά θα καλωσορίσει την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς στην αναμέτρηση με τον Άρη, για τη 2η αγωνιστική των play off της Super League.

Τρεις μήνες είναι πολλοί λοιπόν και η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν κρύβει τη χαρά της για τη μεγάλη επιστροφή.

«Όταν συνειδητοποιείς ότι την Κυριακή επιτέλους επιστρέφεις σπίτι σου!», αναφέρουν χαρακτηριστικά στα social media οι «ερυθρόλευκοι».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Όταν συνειδητοποιείς ότι την Κυριακή επιτέλους επιστρέφεις σπίτι σου!/When you realise football is finally back at G. Karaiskakis stadium this Sunday!🔴⚪️🙌🏻@MathieuVal8 @OmarEla14 #Olympiacos #WednesdayMotivation #Football #Celebration #Mood #Karaiskaki #Valbuena #Elabdellaoui pic.twitter.com/CsB8nu3faz

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 10, 2020